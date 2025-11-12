Сборную Карпина обидел Валера. А Сафонов снова не спас Россию

А вот Матвей Сафонов, который остается без игровой практики в «Пари Сен-Жермен», долгое время стоял без дела. И первый же более-менее острый момент привел к голу: наш первый номер на 82-й минуте не соориентировался после дальнего удара Алекса Валеры и пропустил «вратарский гол» в ближний. Что, несомненно, разочаровывает — с такими выступлениями место в воротах победителей Лиги чемпионов не завоевать даже при неуверенной игре Люка Шевалье.