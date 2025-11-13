Ричмонд
«Если бы сейчас шел отбор, может, Сафонов бы и не играл». Карпин — о ничьей с Перу

Пресс-конференция главного тренера сборной России.

Источник: Спорт-Экспресс

Сборная России сыграла вничью с Перу (1:1) в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. На гол Александра Головина на 82-й минуте ответил Алекс Валера, который пробил Матвея Сафонова дальним ударом. После финального свистка итоги встречи подвел главный тренер нашей команды Валерий Карпин.

Сафонов вернется в расположение «ПСЖ»

— Повлияли ли на вас и команду новости о возможном увольнении из «Динамо»?

— Это надо у команды узнать. Я узнал только перед началом матча.

— Сборная Перу проиграла в семи последних гостевых матчах из восьми. Можно ли сегодняшнюю ничью сравнить с поражением?

— Приравнивать поражения нужно к поражениям. Случилась ничья, которая не вытекала из игры. Не надо приравнивать ничью к поражению. Мы играли против достойного соперника.

Футбол
Товарищеские матчи 2025
12.11.2025, 20:00
Россия
1
Перу
1

— Матвей Сафонов ошибся в матче с Нигерией в июне. Сейчас у него нога «поехала». Если бы был отбор, то мы бы потеряли четыре очка.

— Если бы был отбор, то был бы другой состав. Я говорил, что состав 50 на 50. Возможно, Сафонов бы и не играл.

— Головин, Сафонов и Миранчук вернутся в клубы после этого матча?

— Только Сафонов. Остальные останутся.

— Есть вероятность, что кто-то еще может покинуть сборную после матча с Перу? Помимо Сафонова.

— Пока не могу ответить. Сейчас посмотрим на состояние здоровья игроков. Есть вопрос по Вахании — он был заменен в перерыве. Если он не сможет принять участие в тренировочном процессе, то поедет домой.

Неделю назад с полем все было хорошо. Не знаю, что с ним случилось за это время

— Если Матвей обратится к вам за советом насчет возможного ухода из «ПСЖ», то что ему порекомендуете?

— Он взрослый футболист. Примет решение, которое посчитает нужным. Я думаю, что его не устраивает нынешнее положение в «ПСЖ». Придет момент, когда нужно будет принять решение.

— Почему не вызвали Дениса Адамова?

— Это к Кафанову (тренер вратарей сборной России. — Прим. «СЭ») вопросы. И сколько нам вызывать вратарей? Пять-шесть? Их и так сейчас четверо.

Футбол
Товарищеские матчи 2025
15.11.2025, 18:00
Россия
-
Чили
-

— Времени на подготовку к товарищеским матчам у вас мало. Получается ли наработать какие-то стандарты?

— Времени мало, стандарты наигрывали. Но исполнение в стандартах играет важную роль. Если мяч не долетает до нужной точки, то вы ничего конкретного не увидите.

— Правильный ли был выбор проводить матч с Перу в Санкт-Петербурге?

— Выбор был сделан заранее. Никто не предполагал, что будет так. Играли здесь неделю назад — с полем все было хорошо. Не знаю, что случилось с газоном за это время.

— Пропущенный гол — это ошибка Сафонова? Или стечение обстоятельств?

— Я не специалист. Возможно, он потерял ворота, плюс поехала нога. Это видно на повторе. Думаю, что если бы нога не поехала, то гола бы не случилось.

Константин Белов

