«Если бы сейчас шел отбор, может, Сафонов бы и не играл». Карпин — о ничьей с Перу

Сборная России сыграла вничью с Перу (1:1) в товарищеском матче в Санкт-Петербурге. На гол Александра Головина на 82-й минуте ответил Алекс Валера, который пробил Матвея Сафонова дальним ударом. После финального свистка итоги встречи подвел главный тренер нашей команды Валерий Карпин.
Сафонов вернется в расположение «ПСЖ»
— Повлияли ли на вас и команду новости о возможном увольнении из «Динамо»?
— Это надо у команды узнать. Я узнал только перед началом матча.
— Сборная Перу проиграла в семи последних гостевых матчах из восьми. Можно ли сегодняшнюю ничью сравнить с поражением?
— Приравнивать поражения нужно к поражениям. Случилась ничья, которая не вытекала из игры. Не надо приравнивать ничью к поражению. Мы играли против достойного соперника.
— Матвей Сафонов ошибся в матче с Нигерией в июне. Сейчас у него нога «поехала». Если бы был отбор, то мы бы потеряли четыре очка.
— Если бы был отбор, то был бы другой состав. Я говорил, что состав 50 на 50. Возможно, Сафонов бы и не играл.
— Головин, Сафонов и Миранчук вернутся в клубы после этого матча?
— Только Сафонов. Остальные останутся.
— Есть вероятность, что кто-то еще может покинуть сборную после матча с Перу? Помимо Сафонова.
— Пока не могу ответить. Сейчас посмотрим на состояние здоровья игроков. Есть вопрос по Вахании — он был заменен в перерыве. Если он не сможет принять участие в тренировочном процессе, то поедет домой.
Неделю назад с полем все было хорошо. Не знаю, что с ним случилось за это время
— Если Матвей обратится к вам за советом насчет возможного ухода из «ПСЖ», то что ему порекомендуете?
— Он взрослый футболист. Примет решение, которое посчитает нужным. Я думаю, что его не устраивает нынешнее положение в «ПСЖ». Придет момент, когда нужно будет принять решение.
— Почему не вызвали Дениса Адамова?
— Это к Кафанову (тренер вратарей сборной России. — Прим. «СЭ») вопросы. И сколько нам вызывать вратарей? Пять-шесть? Их и так сейчас четверо.
— Времени на подготовку к товарищеским матчам у вас мало. Получается ли наработать какие-то стандарты?
— Времени мало, стандарты наигрывали. Но исполнение в стандартах играет важную роль. Если мяч не долетает до нужной точки, то вы ничего конкретного не увидите.
— Правильный ли был выбор проводить матч с Перу в Санкт-Петербурге?
— Выбор был сделан заранее. Никто не предполагал, что будет так. Играли здесь неделю назад — с полем все было хорошо. Не знаю, что случилось с газоном за это время.
— Пропущенный гол — это ошибка Сафонова? Или стечение обстоятельств?
— Я не специалист. Возможно, он потерял ворота, плюс поехала нога. Это видно на повторе. Думаю, что если бы нога не поехала, то гола бы не случилось.
Константин Белов