«Если бы не ошибки». Александр Мостовой — о матче сборных России и Перу

Удивления все-таки особо нет, потому что играем товарищеские матчи. Также хорошо, что почти всегда у себя дома. Еще до матча давал прогноз, думал, что выиграем, как и в предыдущих матчах. Хотя соперники явно стали постатуснее, сборная Перу на 49-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). За день-два мне звонили журналисты из Перу, спрашивали про нашу команду, говорили про свою: что идет перестройка, так как не вышли на чемпионат мира. Поэтому тоже не знали, чего ожидать, плюс длительный перелет, в итоге мы увидели довольно хорошую команду соперника. Я впервые видел сборную Перу после чемпионата мира 2018 года, с мячом ребята неплохо играют. Техничные, думающие, в целом все латиноамериканцы такие.