«Если бы не ошибки». Александр Мостовой — о матче сборных России и Перу

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу должна была выигрывать у команды Перу в товарищеском матче. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

В среду сборная России на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Перу. Оба мяча были забиты после ошибок вратарей, после игры главные тренеры команд отметили низкое качество газона.

О сборной Перу

Удивления все-таки особо нет, потому что играем товарищеские матчи. Также хорошо, что почти всегда у себя дома. Еще до матча давал прогноз, думал, что выиграем, как и в предыдущих матчах. Хотя соперники явно стали постатуснее, сборная Перу на 49-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). За день-два мне звонили журналисты из Перу, спрашивали про нашу команду, говорили про свою: что идет перестройка, так как не вышли на чемпионат мира. Поэтому тоже не знали, чего ожидать, плюс длительный перелет, в итоге мы увидели довольно хорошую команду соперника. Я впервые видел сборную Перу после чемпионата мира 2018 года, с мячом ребята неплохо играют. Техничные, думающие, в целом все латиноамериканцы такие.

Влияние ошибок

Честно сказать, если бы вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не ошибся, то сборная России точно бы выиграла. Но и гол сборной России тоже произошел из-за ошибки защитника и вратаря перуанцев. Были моменты, Иван Сергеев из «Динамо» должен был забивать, его одноклубник Константин Тюкавин. По игре должны были побеждать.

О Головине и Миранчуке

Наши легионеры, конечно, были лучшими. Безусловно, Александр Головин из «Монако» и Алексей Миранчук из «Атланты» выделялись. Давно уже видно, что они хорошо играют, не зря выступают в Европе и США. Это всегда заметно. Были лидерами, хорошо сыграли, молодцы.

Об отношении к матчам

Все, что должно происходить в футболе, — мощь, агрессия, когда в глазах темно, пыль, ноги трясутся, — такого нет. Такое бывает в матчах отборочного турнира. Поэтому все проходит так, в шутовстве, ты не боишься ничего. В раздевалки комментаторы заходят, смеются и так далее, шоу. Я не придавал значения этой игре. У нас сейчас просто товарищеские матчи — приехал, победил, поехал.

Россия
1:1
Первый тайм: 1:0
Перу
Футбол, Товарищеские матчи,
12.11.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 45536 зрителей
Главные тренеры
Валерий Карпин
Мануэль Баррето
Голы
Россия
Александр Головин
(Алексей Миранчук)
18′
Перу
Алекс Валера
82′
Составы команд
Россия
39
Матвей Сафонов
7
Алексей Батраков
52′
15
Данил Пруцев
59
Алексей Миранчук
22
Виктор Мелехин
5
Максим Осипенко
30
Илья Вахания
46′
22
Мингиян Бевеев
67′
23
Юрий Горшков
65′
4
Данил Круговой
90+6′
8
Наиль Умяров
26′
65′
53
Александр Черников
13
Иван Сергеев
65′
10
Константин Тюкавин
17
Александр Головин
77′
20
Лечи Садулаев
Перу
1
Педро Гальесе
5
Мигель Араухо
10
Хайро Конча
18
Матиас Ласо
86′
15
Ренцо Гарсес
23
Сезар Инга
60′
7
Йорди Рейна
4
Маркос Лопес
75′
25
Кристиан Карбахаль
16
Макслорен Кастро
60′
20
Алекс Валера
9
Адриан Угарриса
60′
22
Кевин Кеведо
3
Эрик Норьега
57′
74′
30
Хесус Претель
17
Херальд Тавара
46′
24
Кенхи Кабрера
Статистика
Россия
Перу
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
9
3
Удары в створ
4
2
Угловые
5
3
Фолы
19
8
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Камаль Умудлу
(Азербайджан)
Боковой судья
Намик Гусейнов
(Азербайджан)
Боковой судья
Вусал Мамедов
(Азербайджан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
