«Если бы не ошибки». Александр Мостовой — о матче сборных России и Перу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Сборная России по футболу должна была выигрывать у команды Перу в товарищеском матче. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
В среду сборная России на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге со счетом 1:1 сыграла вничью с командой Перу. Оба мяча были забиты после ошибок вратарей, после игры главные тренеры команд отметили низкое качество газона.
О сборной Перу
Удивления все-таки особо нет, потому что играем товарищеские матчи. Также хорошо, что почти всегда у себя дома. Еще до матча давал прогноз, думал, что выиграем, как и в предыдущих матчах. Хотя соперники явно стали постатуснее, сборная Перу на 49-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). За день-два мне звонили журналисты из Перу, спрашивали про нашу команду, говорили про свою: что идет перестройка, так как не вышли на чемпионат мира. Поэтому тоже не знали, чего ожидать, плюс длительный перелет, в итоге мы увидели довольно хорошую команду соперника. Я впервые видел сборную Перу после чемпионата мира 2018 года, с мячом ребята неплохо играют. Техничные, думающие, в целом все латиноамериканцы такие.
Влияние ошибок
Честно сказать, если бы вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не ошибся, то сборная России точно бы выиграла. Но и гол сборной России тоже произошел из-за ошибки защитника и вратаря перуанцев. Были моменты, Иван Сергеев из «Динамо» должен был забивать, его одноклубник Константин Тюкавин. По игре должны были побеждать.
О Головине и Миранчуке
Наши легионеры, конечно, были лучшими. Безусловно, Александр Головин из «Монако» и Алексей Миранчук из «Атланты» выделялись. Давно уже видно, что они хорошо играют, не зря выступают в Европе и США. Это всегда заметно. Были лидерами, хорошо сыграли, молодцы.
Об отношении к матчам
Все, что должно происходить в футболе, — мощь, агрессия, когда в глазах темно, пыль, ноги трясутся, — такого нет. Такое бывает в матчах отборочного турнира. Поэтому все проходит так, в шутовстве, ты не боишься ничего. В раздевалки комментаторы заходят, смеются и так далее, шоу. Я не придавал значения этой игре. У нас сейчас просто товарищеские матчи — приехал, победил, поехал.
