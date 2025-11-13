Брат Мбаппе может перейти в сборную Алжира — к сыну Зидана. Что там происходит?

Младший брат звездного нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, 18-летний Этан, может перебраться в сборную Алжира. Ранее такой выбор уже сделал сын другой легенды французского футбола — Лука Зидан.
Алжир хочет видеть Мбаппе. Но нужно ли это Этану?
По информации Foot Mercato, Алжирская федерация футбола активно работает над привлечением в команду полузащитника «Лилля» Этана Мбаппе. Возможность представлять Алжир 18-летний футболист получил благодаря корням своей матери, Файзы Ламари.
При этом сам игрок — уроженец французского Марселя и воспитанник местного футбола. Более того, он уже привлекался к юношеской сборной Франции U-19. Отмечается, что окончательное решение о его спортивном гражданстве еще не принято, позиция самого спортсмена неизвестна.
Зидан ждет
Сборная Алжира не первый раз привлекает родственников звезд. Там уже играет сын легендарного Зинедина Зидана, 27-летний вратарь «Гранады» Лука. Он официально сменил спортивное гражданство в сентябре, а уже в октябре получил приглашение в национальную команду.
«Я рад быть здесь, в Алжире, это мой первый вызов — и я испытываю гордость. Мы надеемся выиграть следующий матч отбора к чемпионату мира, это важная игра. Хочется верить, что люди будут нас поддерживать», — цитировал слова Луки RMC Sport.
Главный тренер Владимир Петкович доверил Зидану-младшему место в основе в последнем матче отбора на ЧМ-2026 против Уганды. Голкипер отыграл все 90 минут, пропустил в начале встречи, но в итоге помог своей команде победить 2:1. С турнирной точки зрения встреча ничего не значила — ранее Алжир уже вышел на мундиаль благодаря победе над Сомали 3:0 в предпоследнем матче квалификации.
Международная карьера отца Луки, легендарного Зинедина Зидана, была богаче. Он много лет выступал за Францию, с которой выиграл чемпионат мира-1998 и чемпионат Европы-2000.
Ну, а алжирские болельщики с надеждой смотрят на Луку. И на Этана Мбаппе. Если полузащитник «Лилля» примет предложение, то состав «Пустынных лисов» будет звучать по-настоящему угрожающе.
Артем Белинин