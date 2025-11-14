Виктор Мелёхин: Перу — добротный соперник, против которого было интересно проверить себя

Футболисты сборной России на этой неделе проводят два последних в году товарищеских матчах. В среду подопечные Валерия Карпина сыграли в Санкт-Петербурге вничью с Перу (1:1), позволив сопернику сравнять счет в концовке встречи. А в субботу в Сочи примут команду Чили. В интервью «Известиям» защитник сборной России Виктор Мелёхин подвёл итоги прошедшей встречи, прокомментировал успешные результаты своего клуба в нынешнем чемпионате, высказался о слухах о возможном уходе из «Ростова» ее главного тренера (и помощника Карпина в сборной) Джонатана Альбы.
— Если абстрагироваться от результата, то качество игры сборной России в матче с Перу хоть как-то удовлетворило?
— Да в целом, я думаю, мы нормально смотрелись. Были моменты, когда мы могли забить еще больше голов, чтобы спокойно доигрывать концовку. Но, к сожалению, не получилось увеличить преимущество. В итоге еще и получили гол в свои ворота в конце игры, упустив победу.
— Какое значение придаете результатам таких товарищеских матчей, особенно когда так упускаете победу в концовке?
— Понятно, что мы — профессионалы. И в каждой игре хотим побеждать, независимо от того, официальный это матч или товарищеский. Конечно, расстроены, что не получилось выиграть у Перу и порадовать болельщиков. Будем работать дальше, чтобы добиться лучшего результата в следующем матче.
— Валерий Карпин вновь выставил линию обороны, костяк которой составляют бывшие и действующие игроки «Ростова». В этот раз в старте вышли вы, Илья Вахания, Максим Осипенко, и только Юрий Горшков никогда не имел отношения к вашему клубу. Это дает преимущества в плане защитных действий?
— Я думаю, что да. Мы все-таки с Ильей и Максом немало отыграли вместе под руководством Валерия Георгиевича, знаем сильные и слабые стороны друг друга. Наверно, легче играть с человеком, с которым ты ранее больше матчей провел. Это логично.
— В день матча с Перу «Спорт-Экспресс» опубликовал информацию, что Карпина скоро могут уволить с поста главного тренера московского «Динамо». В сборной реагировали на эти слухи? На самого Валерия Георгиевича это как-то влияло?
— Некоторые вещи, понятное дело, всплывают в медиа и широко обсуждаются. Но нам тут что делать? Только работать. Наше дело — играть в футбол. И на слухи не реагируем. Сказывались ли слухи на Валерии Георгиевиче? Я лично не заметил, чтобы этого как-то сказывалось на его работе в сборной.
— На днях еще появилась информация, что Карпин хочет зимой позвать из «Ростова» вас и Илью Ваханию. Что об этом можете сказать?
— Видел эту новость, но ничего не могу сказать по этому поводу. Не знаю, есть ли интерес к нам с Ильей. Как и все, только из новостей об этом услышал. Со мной никто никаких переговоров на эту тему не ведет.
— Еще немного хочу обсудить с вами слухи. На днях пошла информация, что внутри «Динамо» есть конфликт у ряда игроков с тренером по физподготовке из штаба Карпина Луисом Мартинесом. Вы при нем проходили свою первую предсезонку в основе «Ростова» летом 2021 года, потом он ушел с Карпиным и Джонатаном Альбой в сборную России, но не вернулся с ними в клуб в марте 2022 года, когда им разрешили совмещать две работы. Как охарактеризуете его?
— Хороший профессионал. Да, я с ним в «Ростове» пересекся только на своих первых сборах с основой, потом Луис ушел в сборную, и с тех пор мы там работаем. Он очень качественный тренер и настоящий фанатик своего дела. Нас заставляет выполнять все требования и сам следит за собой, на своем примере показывает, как правильно готовиться. Кто хочет, тот всегда может подойти к нему и задать любой вопрос, если что-то из его требований непонятно. Поэтому могу о нём только хорошее сказать. Не знаю, что о нём там сейчас говорят в контексте «Динамо». Я вам его охарактеризовал как человека, личность и профессионала, исходя из того, что знаю. У нас с ним никогда никаких проблем не было.
— Летом, когда из «Ростова» уходили его многолетние лидеры — Максим Осипенко и Николай Комличенко — вы бы удивились, что закончите первый круг чемпионата России выше в таблице, чем «Динамо» Карпина и Осипенко?
— Почему и нет. Всё бывает в этой жизни, тем более в футболе. В любом случае наша задача — выигрывать в каждом матче, быть как можно выше в турнирной таблице.
— За счет чего все-таки это удалось после летних потерь и неудачного старта?
— Сыгрались с новичками, наиграли новые сочетания. Немного перестроили наш футбол, поменяли схему. Стали более надежно играть, больше от обороны. Это дало позитивный результат.
— Джонатан Альба поменял схему на три центральных защитника еще весной, в конце прошлого сезона.
— Да, но полноценно мы освоили тактику с пятью защитниками (из них три центральных. — «Известия») уже в этом сезоне. Стали больше матчей подряд играть одной пятеркой и окончательно сыгрались.
— Как отнеслись к недавним слухам, что у Альбы в декабре заканчивается контракт и его могут не продлить?
— Вообще никак. Как работали до этого, так и продолжаем дальше готовиться к матчам. Обстановка в команде нормальная.
— Слухи идут, что Карпин его хочет вновь позвать в свой штаб, уже в «Динамо». Удивитесь, если он уйдет в топ-клуб помощником или даже главным тренером?
— Не удивлюсь. Джонатан — очень хороший тренер, который отлично разбирается в российском футболе. И может добиваться успешных результатов.
— Что ждете от предстоящего матча сборной России против Чили?
— Пока еще не очень подробно изучили этого соперника, но время на его разбор есть. В любом случае ждем такой же интересный матч, как и против Перу. Судя по их результатам последних лет, перуанцы и чилийцы примерно одного уровня команды. А сборная Перу — очень добротный соперник, против которого было интересно проверить себя. Там немало квалифицированных футболистов, способных решить эпизод. Думаю, Чили тоже достойный соперник.
— На прошлой неделе допустили до международных соревнований российские команды по водному поло — это первый с 2022 года разбан наших в игровых видах спорта. Потом пошли слухи, что в следующем году начнут допускать нашу юношескую и молодежную сборную по футболу. Появилась надежда, что скоро очередь дойдет и до вас?
— Я не видел эти новости, честно говоря. Но если так происходит, то дай Бог, чтобы постепенно всё вернулось на свои места.
Алексей Фомин