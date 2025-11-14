Виктор Мелёхин: Перу — добротный соперник, против которого было интересно проверить себя

— Хороший профессионал. Да, я с ним в «Ростове» пересекся только на своих первых сборах с основой, потом Луис ушел в сборную, и с тех пор мы там работаем. Он очень качественный тренер и настоящий фанатик своего дела. Нас заставляет выполнять все требования и сам следит за собой, на своем примере показывает, как правильно готовиться. Кто хочет, тот всегда может подойти к нему и задать любой вопрос, если что-то из его требований непонятно. Поэтому могу о нём только хорошее сказать. Не знаю, что о нём там сейчас говорят в контексте «Динамо». Я вам его охарактеризовал как человека, личность и профессионала, исходя из того, что знаю. У нас с ним никогда никаких проблем не было.