Ветеран ЦСКА и «Спартака» объяснил ошибку Сафонова в матче с Перу

«Качество газона — это понятно, что если ноги поехали, да? Но если ты опытный парень, ты же должен шипы подобрать или какую-то обувь другую правильную. Вратари вообще другие люди. Если он себя чувствует не в своей тарелке, то это в игру будет передаваться. А так ты можешь сидеть и чувствовать, что тебе дали шанс и можешь этим воспользоваться. Здесь он, к сожалению, не воспользовался. Подвел газон, подвело еще что-то, но это оправдание в пользу бедных», — подчеркнул Масалитин.