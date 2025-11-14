Ветеран ЦСКА и «Спартака» объяснил ошибку Сафонова в матче с Перу

«Качество газона — это понятно, что если ноги поехали, да? Но если ты опытный парень, ты же должен шипы подобрать или какую-то обувь другую правильную. Вратари вообще другие люди. Если он себя чувствует не в своей тарелке, то это в игру будет передаваться. А так ты можешь сидеть и чувствовать, что тебе дали шанс и можешь этим воспользоваться. Здесь он, к сожалению, не воспользовался. Подвел газон, подвело еще что-то, но это оправдание в пользу бедных», — подчеркнул Масалитин.
Сборная России вела у Перу со счетом 1:0 после первого тайма благодаря мячу Александра Головина, однако Сафонов пропустил ближе к концу второй половины дальний удар от Алекса Варелы.
Валерий Карпин
Мануэль Баррето
Александр Головин
(Алексей Миранчук)
18′
Алекс Валера
82′
39
Матвей Сафонов
7
Алексей Батраков
52′
15
Данил Пруцев
59
Алексей Миранчук
22
Виктор Мелехин
5
Максим Осипенко
30
Илья Вахания
46′
22
Мингиян Бевеев
67′
23
Юрий Горшков
65′
4
Данил Круговой
90+6′
8
Наиль Умяров
26′
65′
53
Александр Черников
13
Иван Сергеев
65′
10
Константин Тюкавин
17
Александр Головин
77′
20
Лечи Садулаев
1
Педро Гальесе
5
Мигель Араухо
10
Хайро Конча
18
Матиас Ласо
86′
15
Ренцо Гарсес
23
Сезар Инга
60′
7
Йорди Рейна
4
Маркос Лопес
75′
25
Кристиан Карбахаль
16
Макслорен Кастро
60′
20
Алекс Валера
9
Адриан Угарриса
60′
22
Кевин Кеведо
3
Эрик Норьега
57′
74′
30
Хесус Претель
17
Херальд Тавара
46′
24
Кенхи Кабрера
Главный судья
Камаль Умудлу
(Азербайджан)
Боковой судья
Намик Гусейнов
(Азербайджан)
Боковой судья
Вусал Мамедов
(Азербайджан)
