Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.88
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
30.00
X
11.75
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.15
П2
4.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.00
П2
1.74
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Гибралтар
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.18
П2
1.27
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Хорватия
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.75
П2
30.00

Ветеран ЦСКА и «Спартака» объяснил ошибку Сафонова в матче с Перу

Знаменитый отечественный нападающий Валерий Масалитин, выступавший за московские ЦСКА и «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался об ошибке голкипера сборной России Матвея Сафонова, из-за которой национальная команда упустила победу в товарищеском матче с Перу (1:1) в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА "Новости"

«Качество газона — это понятно, что если ноги поехали, да? Но если ты опытный парень, ты же должен шипы подобрать или какую-то обувь другую правильную. Вратари вообще другие люди. Если он себя чувствует не в своей тарелке, то это в игру будет передаваться. А так ты можешь сидеть и чувствовать, что тебе дали шанс и можешь этим воспользоваться. Здесь он, к сожалению, не воспользовался. Подвел газон, подвело еще что-то, но это оправдание в пользу бедных», — подчеркнул Масалитин.

Сборная России вела у Перу со счетом 1:0 после первого тайма благодаря мячу Александра Головина, однако Сафонов пропустил ближе к концу второй половины дальний удар от Алекса Варелы.

Россия
1:1
Первый тайм: 1:0
Перу
Футбол, Товарищеские матчи,
12.11.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 45536 зрителей
Главные тренеры
Валерий Карпин
Мануэль Баррето
Голы
Россия
Александр Головин
(Алексей Миранчук)
18′
Перу
Алекс Валера
82′
Составы команд
Россия
39
Матвей Сафонов
7
Алексей Батраков
52′
15
Данил Пруцев
59
Алексей Миранчук
22
Виктор Мелехин
5
Максим Осипенко
30
Илья Вахания
46′
22
Мингиян Бевеев
67′
23
Юрий Горшков
65′
4
Данил Круговой
90+6′
8
Наиль Умяров
26′
65′
53
Александр Черников
13
Иван Сергеев
65′
10
Константин Тюкавин
17
Александр Головин
77′
20
Лечи Садулаев
Перу
1
Педро Гальесе
5
Мигель Араухо
10
Хайро Конча
18
Матиас Ласо
86′
15
Ренцо Гарсес
23
Сезар Инга
60′
7
Йорди Рейна
4
Маркос Лопес
75′
25
Кристиан Карбахаль
16
Макслорен Кастро
60′
20
Алекс Валера
9
Адриан Угарриса
60′
22
Кевин Кеведо
3
Эрик Норьега
57′
74′
30
Хесус Претель
17
Херальд Тавара
46′
24
Кенхи Кабрера
Статистика
Россия
Перу
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
9
3
Удары в створ
4
2
Угловые
5
3
Фолы
19
8
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Камаль Умудлу
(Азербайджан)
Боковой судья
Намик Гусейнов
(Азербайджан)
Боковой судья
Вусал Мамедов
(Азербайджан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти