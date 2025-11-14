Ричмонд
Сборная Аргентины одержала победу над командой Анголы

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Сборная Аргентины по футболу одержала победу над командой Анголы в товарищеском матче.

Источник: Reuters

Встреча в столице Анголы Луанде завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Лаутаро Мартинес (43-я минута) и Лионель Месси (82), который также отметился результативной передачей.

По данным As, Ассоциация футбола Аргентины (AFA) получит 12 миллионов долларов за матч против сборной Анголы. Отмечается, что одним из условий проведения игры было присутствие Месси на поле. Встреча посвящена 50-летию независимости Анголы.

Сборная Аргентины — действующий чемпион мира. Команда с первого места отобралась на турнир 2026 года в США, Канаде и Мексике.