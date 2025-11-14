Сборная Аргентины одержала победу над командой Анголы

Встреча в столице Анголы Луанде завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Мячи забили Лаутаро Мартинес (43-я минута) и Лионель Месси (82), который также отметился результативной передачей.
По данным As, Ассоциация футбола Аргентины (AFA) получит 12 миллионов долларов за матч против сборной Анголы. Отмечается, что одним из условий проведения игры было присутствие Месси на поле. Встреча посвящена 50-летию независимости Анголы.
Сборная Аргентины — действующий чемпион мира. Команда с первого места отобралась на турнир 2026 года в США, Канаде и Мексике.