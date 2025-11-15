Ричмонд
Приключения Месси в Анголе: военный конвой, гол хозяевам и награда от президента

Помог своей федерации неплохо заработать.

Источник: Спорт-Экспресс

Многие сборные в эти дни проводят заключительные матчи отборочного турнира ЧМ-2026, но Аргентина все вопросы давно решила и проводит время с пользой. Чемпионы мира катаются по миру с коммерческим турне — в пятницу у них состоялся матч в Анголе.

Военный конвой и приветствие от президента

Не секрет, что сыграть с Аргентиной — дорогое удовольствие. По данным европейской прессы, приглашение «альбиселесте» с гарантированным участием Лионеля Месси стоит больше 10 миллионов евро. Ангольцы нашли эти деньги по вескому поводу — 11 ноября в стране отмечался 50-летний юбилей независимости.

Сборная Аргентины прибыла в Анголу 14 ноября — и сразу же получила царский прием. От аэропорта до гостиницы команду сопровождали военные бронетранспортеры, а на всем пути следования стояли счастливые ангольцы, скандирующие фамилию Месси.

Билеты на стадион «11 ноября» в Луанде продавались всего по доллару. Само собой, получился солдаут — матч в итоге посетили около 50 тысяч человек.

Зрители точно не пожалели — тренер Аргентины Лионель Скалони выставил настолько звездный состав, насколько это было возможно. В том числе Родриго де Пауля, Джованни Ло Чельсо, Лаутаро Мартинеса и, конечно, Месси.

Последний отдельно порадовал публику — на 43-й минуте отдал голевую передачу на Мартинеса.

А на 82-й минуте Лео забил сам.

После победы аргентинцев 2:0 президент Анголы Жоау Лоренсу вручил Месси трофей в пышном дизайне.

Лео в ответ подарил политику подписанную футболку.

Сейчас аргентинцы разъехались по домам — у них больше не осталось матчей в ноябрьскую паузу.

Большие деньги

Так как вопрос квалификации на чемпионат мира для аргентинцев уже не стоит, они заняты другим — зарабатывают деньги. Матч с Анголой — седьмой коммерческий визит за два года. При этом ранее «альбиселесте» играли исключительно в США, и каждая встреча, по данным прессы, приносила от 12 до 14 миллионов евро.

Это приличная сумма — и далеко не все готовы расставаться с ней ради игры с чемпионами мира. Даже в Анголе — по данным португальского издания Record, президента страны Лоренсу освистали на стадионе «11 ноября». В стране большие экономические проблемы, и многие считают, что деньги, потраченные на аргентинцев, можно было инвестировать в помощь бедным.

Россия играть с Аргентиной точно не станет — об этом «СЭ» рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов: «Ангола заплатит огромные деньги за матч с Аргентиной? Там же бриллианты, алмазы, рубины. Могли ли мы быть на их месте? Да. Но мы считаем средства запрашиваемые неадекватными».

У соперников команды Валерия Карпина расценки гораздо скромнее. «За приезд в Россию сборной Камеруна мы заплатили не 900 тысяч евро. Сколько? В два раза меньше плюс-минус. Сербии и Парагваю же мы заплатили еще меньше», — рассказывал Митрофанов «Чемпионату» весной 2024 года.

По данным AD, приезд сборной Сербии обошелся РФС в 250 тысяч евро — вполне разумная сумма. Правда, и Месси у сербов нет — но нужен ли он за 10−12 миллионов евро это большой вопрос.

Автор: Артем Белинин

