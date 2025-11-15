Португалия намерена оспорить дисквалификацию Роналду

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Португальская футбольная федерация (FPF) готовит обращение в Международную федерацию футбола (ФИФА) с целью предотвратить дисквалификацию Криштиану Роналду более чем на один матч после его удаления в матче с командой Ирландии, сообщает Record.
В четверг сборная Португалии в гостях уступила Ирландии (0:2) в матче отборочного этапа на чемпионат мира 2026 года. Во втором тайме Роналду получил прямую красную карточку за удар локтем в спину соперника после просмотра VAR. Форвард получил первую красную карточку за время выступления за национальную команду (226 матчей). Сборная Португалии еще не гарантировала себе выход на чемпионат мира. В последнем матче португальцы 16 ноября примут команду Армении.
По информации издания, FPF вскоре представит свои аргументы, которые она сочтет достаточными для смягчения ситуации и предотвращения возможного пропуска капитаном национальной сборной первого матча чемпионата мира 2026 года. Среди аргументов в защиту Роналду — напряженная предматчевая атмосфера, созданная ирландским тренером, обвинившим португальца во влиянии на судейство, грубая игра против футболиста на поле, а также отсутствие прецедентов в международной карьере португальца.
Если аргументы FPF будут приняты, Роналду пропустит только воскресную игру против сборной Армении и сможет участвовать во всех матчах команды на чемпионате мира 2026 года, если португальцы пройдут отбор.
Хеймир Халльгримссон
Роберто Мартинес
Трой Пэрротт
(Лайам Скейлс)
17′
Трой Пэрротт
(Дара О`Ши)
45′
1
Кивин Келлехер
2
Шеймус Коулман
4
Дара О`Ши
6
Джош Каллен
22
Натан Коллинз
5
Джейк О`Брайен
3
Лайам Скейлс
86′
86′
12
Джимми Данн
11
Финн Эйзас
38′
79′
21
Фести Эбоселе
8
Джек Тэйлор
45+2′
68′
17
Конор Ковентри
20
Чидози Огбене
86′
19
Майкл Джонстон
7
Трой Пэрротт
68′
10
Адам Ида
1
Диогу Кошта
5
Диогу Далот
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
7
Криштиану Роналду
59′
3
Рубен Диаш
45+2′
20
Жоау Канселу
19′
46′
2
Нелсон Семеду
15
Жоау Невеш
78′
9
Гонсалу Рамуш
10
Бернарду Силва
63′
16
Франсишку Тринкан
11
Жоау Феликс
63′
17
Рафаэл Леау
14
Гонсалу Инасиу
46′
13
Ренату Вейга
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти