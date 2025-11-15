Португалия намерена оспорить дисквалификацию Роналду

В четверг сборная Португалии в гостях уступила Ирландии (0:2) в матче отборочного этапа на чемпионат мира 2026 года. Во втором тайме Роналду получил прямую красную карточку за удар локтем в спину соперника после просмотра VAR. Форвард получил первую красную карточку за время выступления за национальную команду (226 матчей). Сборная Португалии еще не гарантировала себе выход на чемпионат мира. В последнем матче португальцы 16 ноября примут команду Армении.