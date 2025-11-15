Ричмонд
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Торпедо
0
:
Ротор
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
2.20
П2
4.28
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Черноморец
2
:
Волга
1
Все коэффициенты
П1
1.20
X
5.60
П2
27.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
17.00
X
8.00
П2
1.19
Футбол. Товарищеские матчи
18:00
Россия
:
Чили
Все коэффициенты
П1
1.61
X
3.85
П2
6.80
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.34
П2
1.94
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Грузия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
13.00
X
6.90
П2
1.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.09
X
12.50
П2
33.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Кипр
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
11.00
X
5.88
П2
1.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Лихтенштейн
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
61.00
X
27.00
П2
1.04
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словения
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.09
П2
3.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швейцария
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.26
П2
6.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Греция
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.30
П2
3.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.07
X
16.00
П2
42.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Босния и Герцеговина
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.16
П2
2.93
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Енисей
1
П1
X
П2

Португалия намерена оспорить дисквалификацию Роналду

Португалия собирается оспорить или сократить дисквалификацию Роналду.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Португальская футбольная федерация (FPF) готовит обращение в Международную федерацию футбола (ФИФА) с целью предотвратить дисквалификацию Криштиану Роналду более чем на один матч после его удаления в матче с командой Ирландии, сообщает Record.

В четверг сборная Португалии в гостях уступила Ирландии (0:2) в матче отборочного этапа на чемпионат мира 2026 года. Во втором тайме Роналду получил прямую красную карточку за удар локтем в спину соперника после просмотра VAR. Форвард получил первую красную карточку за время выступления за национальную команду (226 матчей). Сборная Португалии еще не гарантировала себе выход на чемпионат мира. В последнем матче португальцы 16 ноября примут команду Армении.

По информации издания, FPF вскоре представит свои аргументы, которые она сочтет достаточными для смягчения ситуации и предотвращения возможного пропуска капитаном национальной сборной первого матча чемпионата мира 2026 года. Среди аргументов в защиту Роналду — напряженная предматчевая атмосфера, созданная ирландским тренером, обвинившим португальца во влиянии на судейство, грубая игра против футболиста на поле, а также отсутствие прецедентов в международной карьере португальца.

Если аргументы FPF будут приняты, Роналду пропустит только воскресную игру против сборной Армении и сможет участвовать во всех матчах команды на чемпионате мира 2026 года, если португальцы пройдут отбор.

Ирландия
2:0
Первый тайм: 2:0
Португалия
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа F
13.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Aviva Stadium
Главные тренеры
Хеймир Халльгримссон
Роберто Мартинес
Голы
Ирландия
Трой Пэрротт
(Лайам Скейлс)
17′
Трой Пэрротт
(Дара О`Ши)
45′
Составы команд
Ирландия
1
Кивин Келлехер
2
Шеймус Коулман
4
Дара О`Ши
6
Джош Каллен
22
Натан Коллинз
5
Джейк О`Брайен
3
Лайам Скейлс
86′
86′
12
Джимми Данн
11
Финн Эйзас
38′
79′
21
Фести Эбоселе
8
Джек Тэйлор
45+2′
68′
17
Конор Ковентри
20
Чидози Огбене
86′
19
Майкл Джонстон
7
Трой Пэрротт
68′
10
Адам Ида
Португалия
1
Диогу Кошта
5
Диогу Далот
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
7
Криштиану Роналду
59′
3
Рубен Диаш
45+2′
20
Жоау Канселу
19′
46′
2
Нелсон Семеду
15
Жоау Невеш
78′
9
Гонсалу Рамуш
10
Бернарду Силва
63′
16
Франсишку Тринкан
11
Жоау Феликс
63′
17
Рафаэл Леау
14
Гонсалу Инасиу
46′
13
Ренату Вейга
Статистика
Ирландия
Португалия
Желтые карточки
3
2
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
13
29
Удары в створ
3
5
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
5
9
Фолы
5
6
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
