Сборная Бразилии с футболистом «Зенита» в составе обыграла Сенегал

Футболисты сборной Бразилии обыграли команду Сенегала со счетом 2:0 в товарищеском матче, который прошел в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Голы забили Эстевао (28-я минута) и Каземиро (35).
Полузащитник «Зенита» Луис Энрике вышел на замену на 83-й минуте и не отметился результативными действиями. На счету 24-летнего Луиса Энрике теперь 10 матчей и два гола за национальную команду.
В следующем товарищеском матче сборная Бразилии 18 ноября сыграет с командой Туниса на стадионе «Пьер Моруа» во французском городе Вильнёв-д’Аск.