Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словения
:
Косово
Все коэффициенты
П1
5.90
X
3.70
П2
3.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швейцария
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.20
П2
7.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Греция
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
2.23
X
5.25
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.07
X
12.00
П2
33.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Босния и Герцеговина
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.46
П2
2.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
0
:
Испания
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
2
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
0
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Чили
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
1
:
Бельгия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Волга
1
П1
X
П2

Сборная Бразилии с футболистом «Зенита» в составе обыграла Сенегал

Товарищеский матч завершился со счетом 2:0. Полузащитник «Зенита» Луис Энрике вышел на замену на 83-й минуте.

Источник: Getty Images

Футболисты сборной Бразилии обыграли команду Сенегала со счетом 2:0 в товарищеском матче, который прошел в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Голы забили Эстевао (28-я минута) и Каземиро (35).

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике вышел на замену на 83-й минуте и не отметился результативными действиями. На счету 24-летнего Луиса Энрике теперь 10 матчей и два гола за национальную команду.

В следующем товарищеском матче сборная Бразилии 18 ноября сыграет с командой Туниса на стадионе «Пьер Моруа» во французском городе Вильнёв-д’Аск.