Тюкавин выделил лучшего футболиста в составе сборной Чили

Ему запомнился защитник Гильермо Марипан.

Источник: РФС

СОЧИ, 15 ноября. /ТАСС/. Защитник Гильермо Марипан выделялся в сборной Чили в товарищеском матче с командой России. Такое мнение журналистам высказал нападающий сборной России Константин Тюкавин.

В субботу сборная России уступила чилийцам в Сочи на стадионе «Фишт» со счетом 0:2. Эта встреча стала заключительной для российской национальной команды в нынешнем году.

«Соперник классный, тяжелый, сильный, интересно было сыграть. К сожалению, особо не создали моментов. [Хотя] Александр Головин и Максим Глушенков попали в перекладину, — сказал Тюкавин. — Соперники были серьезные на сборе. Валерий Георгиевич Карпин в раздевалке поблагодарил всех за самоотдачу. Если продолжим так же в следующем году, то претензий не будет. У чилийцев запомнился защитник Гильермо Марипан, с которым я играл».

12 ноября россияне сыграли вничью с перуанцами (1:1) в Санкт-Петербурге.

Россия
0:2
Первый тайм: 0:1
Чили
Футбол, Товарищеские матчи,
15.11.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Валерий Карпин
Николас Кордова
Голы
Чили
Гонсало Тапия
(Хавьер Альтамирано)
37′
Бен Бреретон Диас
(Габриэль Суасо)
76′
Составы команд
Россия
12
Станислав Агкацев
22
Мингиян Бевеев
4
Данил Круговой
67
Максим Глушенков
3
Игорь Дивеев
27
Иван Обляков
25′
7
Алексей Батраков
74
Даниил Фомин
58′
59′
8
Наиль Умяров
18
Матвей Кисляк
87′
13
Иван Сергеев
17
Александр Головин
59′
11
Кирилл Глебов
10
Константин Тюкавин
59′
9
Николай Комличенко
25
Матвей Лукин
88′
21
Руслан Литвинов
Чили
12
Лоуренс Вигуру
3
Гильермо Марипан
13
Беньямин Кушчевич
2
Фабиан Ормасабаль
17
Габриэль Суасо
65′
5
Иван Роман
66′
86′
21
Франсиско Салинас
16
Гонсало Тапия
7′
59′
11
Лукас Сепеда
10
Дарио Осорио
86′
26
Агустин Арсе
20
Хавьер Альтамирано
59′
22
Бен Бреретон Диас
18
Родриго Эчеверриа
86′
19
Максимилиано Гутьеррес
6
Висенте Писарро
73′
74′
15
Фелипе Лойола
Статистика
Россия
Чили
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
16
4
Удары в створ
2
2
Угловые
6
3
Фолы
5
17
Офсайды
1
2
