22-матчевая серия сборной без поражений — все. Россия не проигрывала с 2021 года, но до мирового рекорда ей очень далеко

Тем не менее на этом отрезке команда Валерия Карпина одержала несколько впечатляющих побед. В частности, в ноябре 2024 года Россия обыграла Бруней со счетом 11:0 — это крупнейший успех в истории национальной команды. Кроме того, в 2023-м Россия разгромила Кубу 8:0, а в марте этого года дважды за неделю обыграла Гренаду и Замбию с одинаковым счетом 5:0.