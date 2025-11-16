Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
0
:
Испания
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
2
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
0
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Чили
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
1
:
Бельгия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Волга
1
П1
X
П2

22-матчевая серия сборной без поражений — все. Россия не проигрывала с 2021 года, но до мирового рекорда ей очень далеко

До субботней игры чилийцы не могли забить в гостях полтора года.

Источник: Спорт-Экспресс

Сборная России уступила Чили в товарищеском матче в Сочи — 0:2. Это первое поражение команды Валерия Карпина с ноября 2021 года, когда россияне минимально уступили Хорватии в квалификации ЧМ-2022.

Беспроигрышная серия нашей команды длилась 1461 день и включала 22 матча: 15 побед и семь ничьих. Разница мячей — 66:9.

Футбол
Товарищеские матчи 2025
15.11.2025, 18:00
Россия
0
Чили
2

Конец серии без поражений

Карпин выставил близкий к оптимальному состав: после встречи с Перу тренер обновил старт почти полностью, оставив на поле только Александра Головина. В обороне играл костяк ЦСКА, на острие появился Константин Тюкавин. На 25-й минуте из-за травмы поле покинул Иван Обляков, его заменил Алексей Батраков.

Россия владела инициативой 60% времени и нанесла 16 ударов по воротам, однако лишь два пришлись в створ. У чилийцев — те же два удара в створ: стопроцентная реализация.

При этом латиноамериканцы полтора года не могли забить никому в гостях, но сегодня их прорвало: на 37-й минуте отличился Гонсало Тапия, а на 76-й минуте — Бен Бреретон.

Кому проиграла сборная России

На бумаге соперник не выглядел грозным. Чилийцы провалили отборочный цикл к ЧМ-2026 и стали худшей командой Южной Америки: 11 поражений в 18 матчах и лишь две победы.

По ходу квалификации в сборной дважды менялся тренер: начали с Эдуардо Бериццо, затем пришел Рикардо Гарека, а под конец цикла исполняющим обязанности стал тренер молодежки Николас Кордова.

К рекорду Италии даже не приблизились

Сборная не проигрывала четыре года, если не считать матч против олимпийской сборной Египта осенью 2023-го (1:2). Ту игру РФС не считает официальной, так как в Суэц не полетел основной состав и главный тренер сборной России, а на следующий день главная команда проводила другую контрольную встречу в Катаре.

Серия без поражений достигла 22 матчей, но до мирового рекорда России очень далеко: с 2018 по 2021 год сборная Италии никому не уступала на протяжении 37 встреч подряд.

Тем не менее на этом отрезке команда Валерия Карпина одержала несколько впечатляющих побед. В частности, в ноябре 2024 года Россия обыграла Бруней со счетом 11:0 — это крупнейший успех в истории национальной команды. Кроме того, в 2023-м Россия разгромила Кубу 8:0, а в марте этого года дважды за неделю обыграла Гренаду и Замбию с одинаковым счетом 5:0.

Несмотря на поражение, Карпин не расстроен. После игры он отметил, что хочет проверить уровень сборной на фоне еще более сильных соперников.

«Наметки уже есть, обсуждали. Мы бы хотели сыграть с командами из топ-10. Но будут ли с нами играть? Есть даты? Мое пожелание — чтобы соперник был сильным», — отметил главный тренер сборной.

Максим Слекишин

