Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Челябинск
3
:
КАМАЗ
2
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.06
П2
11.50
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Уфа
1
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
83.00
X
5.70
П2
5.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Венгрия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.29
П2
4.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Португалия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.06
X
19.00
П2
50.00
Футбол. Первая лига
17:30
Шинник
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.20
П2
4.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Франция
Все коэффициенты
П1
29.00
X
10.50
П2
1.11
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Украина
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.70
П2
5.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Албания
:
Англия
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.05
П2
1.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Сербия
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.63
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Израиль
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.90
П2
6.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.72
П2
3.41
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Факел
1
П1
X
П2

Испания и Норвегия одной ногой на чемпионате мира, Португалии нужно выиграть без Роналду, Германии достаточно ничьей

Главные интриги заключительного тура отборочного турнира ЧМ-2026 в Европе.

Источник: Reuters

Напомним регламент отборочного турнира, в котором разыгрываются шестнадцать путевок на ЧМ-2026. Напрямую квалификацию проходят двенадцать победителей групп. На данный момент билеты в Северную Америку забронировали Англия, Франция и Хорватия.

Те, кто финишируют вторыми, попадают в плей-офф, где к ним добавятся четыре сборные с лучшим рейтингом по итогам выступлений в Лиге наций (из числа победителей групп). Далее — уже весной — шестнадцать команд образуют четыре квартета, где по олимпийской системе разыграют четыре последних пропуска на мировое первенство.

Группа А

На бумаге — Германия очевидный фаворит. Но мы же помним, что отборочный цикл начался для немцев с поражения в Словакии. Теперь команде Юлиана Нагельсманна достаточно сыграть вничью, так как у нее есть преимущество по ключевому параметру — соотношению забитых и пропущенных мячей. Словакам же, которые гарантировали себе участие в стыках, для подъема на первое место нужна только победа. А Северная Ирландия вышла в плей-офф благодаря своему выступлению в ЛН.

Группа В

Косово может сравняться со Швейцарией по набранным очкам, но трудно поверить, что даже при таком развитии событий команда Мурата Якина будет разгромлена с перевесом в шесть мячей. Так что косоварам предстоит играть в стыках вместе со Швецией. Проваливших отбор скандинавов выручил успех в ЛН.

Группа С

Один из самых интригующих квартетов, где судьба прямой путевки решится в очном споре претендентов, которые в субботу набрали 1 очко на двоих. Шотландия будет верить в родные стены, потому что ее устроит только победа. А «Хэмпден Парк» примет второй за год судьбоносный матч — весной шотландцы после гостевой победы проиграли здесь в переходных играх ЛН Греции (0:3).

Источник: Reuters

Группа D

Франция сыграет на мировом первенстве восьмой раз подряд и в семнадцатый — в истории. На кону осталась путевка в стыки, которую в очном споре разыграют Исландия и Украина. Благодаря лучшей разности мячей островитянам будет достаточно ничьей, тогда как их сопернику нужна только победа.

Группа Е

Испания финиширует первой, а Турция сыграет в стыках. Это не прогноз, а практически констатация фактов. «Красной фурии» дома можно даже проиграть и не потерять при этом первое место. Исключение — поражение с разницей в семь мячей, что в здравом уме допустить нельзя даже теоретически.

Группа F

Португалия могла уже дважды забронировать за собой первое место, но набрала за последние туры только одно очко. Теперь без дисквалифицированного капитана Криштиану Роналду ей нужно обыгрывать в Порту лишенную турнирной мотивации Армению. Но может хватить и ничьей, если в параллельном матче тоже не удастся определить победителя либо Венгрия выиграет с разностью не более трех мячей.

Ирландии — без всяких оговорок — для попадания в стыки нужна победа в Будапеште. В свою очередь венгры взлетят на первое место в двух случаях — при поражении португальцев и собственной победе или при ничьей лидера и своем выигрыше в четыре мяча.

Если голевой баланс при равном количестве очков окажется идентичным, то учитываться в порядке очередности будут следующие показатели: количество забитых мячей во всех матчах; наибольшее количество очков в очных встречах; разность мячей в очных встречах; наибольшее количество мячей в очных встречах; количество гостевых мячей в очных встречах; наименьшее количество дисциплинарных очков (1 за желтую и 3 за красную карточку); жеребьевка.

Группа G

Все в руках Нидерландов. Даже домашняя ничья с Литвой гарантирует команде Роналда Кумана первое место и прямую путевку на ЧМ. А Польша отправится в стыки с вероятностью в 99,9 процента. Но даже если голландцы проиграют, а поляки победят на Мальте, текущее соотношение мячей («+19») создает «Оранжевым» подушку безопасности. У преследователя разность всего лишь «+6», и не нужно быть математиком, чтобы оценить вероятность подъема «Белых орлов» на первое место как околонулевую.

Источник: Reuters

Группа Н

Румыния попала в стыки благодаря заработанному в ЛН рейтингу. А судьбу первого места в очном споре решат Австрия и Босния. В данной паре нет никаких сложных раскладов: команде Ральфа Рангника достаточно не проиграть, тогда как балканцев устроит только победа.

Группа I

Чудеса, конечно, случаются, но преимущественно — в сказках. А нынешняя Италия на роль волшебника никак не тянет. Больше того, в Кишиневе «Скуадра адзурра» только на последних минутах дожала Молдавию, тогда как Норвегия улучшила свою и без того прекрасную разность мячей до отметки «+29». Соответственно, чтобы получить прямую путевку в Америку и избежать нелюбимых Италией стыков, ей нужно выиграть со счетом 9:0. Верите?

Группа J

Бельгия принимает Лихтенштейн, и тут все очевидно. Чтобы сохранить первое место, «Красным дьяволам» нужно выиграть, но даже сенсация в виде ничьей их устроит. Маловероятно, что кто-то из преследователей выиграет и превзойдет текущую разность мячей команды Руди Гарсии («+15»).

Так что в Кардиффе в очном споре Уэльс и Северная Македония определят свой путь в стыках. Эти сборные гарантировали попадание туда за счет рейтинга ЛН, однако второе место даст преимущество при жеребьевке. Чтобы занять его, валлийцам с их худшим голевым балансом нужно обязательно выигрывать.

Группа К

Группа, где все уже известно. Пожалуй, единственная интрига заключается в итоговом результате Англии. Сможет ли она не просто показать стопроцентный результат, но еще и сохранить свои ворота на замке? Это станет понятно после гостевой встречи команды Томаса Тухеля с попавшей в стыки Албанией.

Группа L

Здесь заключительный тур тоже превратился в формальность. Хорватия уже на ЧМ, а Чехия — в стыках.

Автор: Андрей Кузичев