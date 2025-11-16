Испания и Норвегия одной ногой на чемпионате мира, Португалии нужно выиграть без Роналду, Германии достаточно ничьей

На бумаге — Германия очевидный фаворит. Но мы же помним, что отборочный цикл начался для немцев с поражения в Словакии. Теперь команде Юлиана Нагельсманна достаточно сыграть вничью, так как у нее есть преимущество по ключевому параметру — соотношению забитых и пропущенных мячей. Словакам же, которые гарантировали себе участие в стыках, для подъема на первое место нужна только победа. А Северная Ирландия вышла в плей-офф благодаря своему выступлению в ЛН.