Испания и Норвегия одной ногой на чемпионате мира, Португалии нужно выиграть без Роналду, Германии достаточно ничьей

Напомним регламент отборочного турнира, в котором разыгрываются шестнадцать путевок на ЧМ-2026. Напрямую квалификацию проходят двенадцать победителей групп. На данный момент билеты в Северную Америку забронировали Англия, Франция и Хорватия.
Те, кто финишируют вторыми, попадают в плей-офф, где к ним добавятся четыре сборные с лучшим рейтингом по итогам выступлений в Лиге наций (из числа победителей групп). Далее — уже весной — шестнадцать команд образуют четыре квартета, где по олимпийской системе разыграют четыре последних пропуска на мировое первенство.
Группа А
На бумаге — Германия очевидный фаворит. Но мы же помним, что отборочный цикл начался для немцев с поражения в Словакии. Теперь команде Юлиана Нагельсманна достаточно сыграть вничью, так как у нее есть преимущество по ключевому параметру — соотношению забитых и пропущенных мячей. Словакам же, которые гарантировали себе участие в стыках, для подъема на первое место нужна только победа. А Северная Ирландия вышла в плей-офф благодаря своему выступлению в ЛН.
Группа В
Косово может сравняться со Швейцарией по набранным очкам, но трудно поверить, что даже при таком развитии событий команда Мурата Якина будет разгромлена с перевесом в шесть мячей. Так что косоварам предстоит играть в стыках вместе со Швецией. Проваливших отбор скандинавов выручил успех в ЛН.
Группа С
Один из самых интригующих квартетов, где судьба прямой путевки решится в очном споре претендентов, которые в субботу набрали 1 очко на двоих. Шотландия будет верить в родные стены, потому что ее устроит только победа. А «Хэмпден Парк» примет второй за год судьбоносный матч — весной шотландцы после гостевой победы проиграли здесь в переходных играх ЛН Греции (0:3).
Группа D
Франция сыграет на мировом первенстве восьмой раз подряд и в семнадцатый — в истории. На кону осталась путевка в стыки, которую в очном споре разыграют Исландия и Украина. Благодаря лучшей разности мячей островитянам будет достаточно ничьей, тогда как их сопернику нужна только победа.
Группа Е
Испания финиширует первой, а Турция сыграет в стыках. Это не прогноз, а практически констатация фактов. «Красной фурии» дома можно даже проиграть и не потерять при этом первое место. Исключение — поражение с разницей в семь мячей, что в здравом уме допустить нельзя даже теоретически.
Группа F
Португалия могла уже дважды забронировать за собой первое место, но набрала за последние туры только одно очко. Теперь без дисквалифицированного капитана Криштиану Роналду ей нужно обыгрывать в Порту лишенную турнирной мотивации Армению. Но может хватить и ничьей, если в параллельном матче тоже не удастся определить победителя либо Венгрия выиграет с разностью не более трех мячей.
Ирландии — без всяких оговорок — для попадания в стыки нужна победа в Будапеште. В свою очередь венгры взлетят на первое место в двух случаях — при поражении португальцев и собственной победе или при ничьей лидера и своем выигрыше в четыре мяча.
Если голевой баланс при равном количестве очков окажется идентичным, то учитываться в порядке очередности будут следующие показатели: количество забитых мячей во всех матчах; наибольшее количество очков в очных встречах; разность мячей в очных встречах; наибольшее количество мячей в очных встречах; количество гостевых мячей в очных встречах; наименьшее количество дисциплинарных очков (1 за желтую и 3 за красную карточку); жеребьевка.
Группа G
Все в руках Нидерландов. Даже домашняя ничья с Литвой гарантирует команде Роналда Кумана первое место и прямую путевку на ЧМ. А Польша отправится в стыки с вероятностью в 99,9 процента. Но даже если голландцы проиграют, а поляки победят на Мальте, текущее соотношение мячей («+19») создает «Оранжевым» подушку безопасности. У преследователя разность всего лишь «+6», и не нужно быть математиком, чтобы оценить вероятность подъема «Белых орлов» на первое место как околонулевую.
Группа Н
Румыния попала в стыки благодаря заработанному в ЛН рейтингу. А судьбу первого места в очном споре решат Австрия и Босния. В данной паре нет никаких сложных раскладов: команде Ральфа Рангника достаточно не проиграть, тогда как балканцев устроит только победа.
Группа I
Чудеса, конечно, случаются, но преимущественно — в сказках. А нынешняя Италия на роль волшебника никак не тянет. Больше того, в Кишиневе «Скуадра адзурра» только на последних минутах дожала Молдавию, тогда как Норвегия улучшила свою и без того прекрасную разность мячей до отметки «+29». Соответственно, чтобы получить прямую путевку в Америку и избежать нелюбимых Италией стыков, ей нужно выиграть со счетом 9:0. Верите?
Группа J
Бельгия принимает Лихтенштейн, и тут все очевидно. Чтобы сохранить первое место, «Красным дьяволам» нужно выиграть, но даже сенсация в виде ничьей их устроит. Маловероятно, что кто-то из преследователей выиграет и превзойдет текущую разность мячей команды Руди Гарсии («+15»).
Так что в Кардиффе в очном споре Уэльс и Северная Македония определят свой путь в стыках. Эти сборные гарантировали попадание туда за счет рейтинга ЛН, однако второе место даст преимущество при жеребьевке. Чтобы занять его, валлийцам с их худшим голевым балансом нужно обязательно выигрывать.
Группа К
Группа, где все уже известно. Пожалуй, единственная интрига заключается в итоговом результате Англии. Сможет ли она не просто показать стопроцентный результат, но еще и сохранить свои ворота на замке? Это станет понятно после гостевой встречи команды Томаса Тухеля с попавшей в стыки Албанией.
Группа L
Здесь заключительный тур тоже превратился в формальность. Хорватия уже на ЧМ, а Чехия — в стыках.
