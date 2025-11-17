Зидан возвращается: возглавит сборную Франции после ЧМ-2026. Эпоха Дешама подходит к концу

Зинедин Зидан, одна из икон мирового футбола, вернется к тренерской работе: после чемпионата мира 2026 года он возглавит сборную Франции. По данным AS, 53-летний специалист уже договорился о назначении, и это не просто слухи — кажется, все серьезно.