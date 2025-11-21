Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
18:30
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.63
П2
3.35
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.65
Футбол. Франция
22:45
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.85
П2
2.00
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.60
П2
3.74
Футбол. Первая лига
22.11
Урал
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.62
П2
5.30

Футболист Тюкавин намерен сыграть за сборную России минимум 50 матчей

В активе 23-летнего нападающего восемь игр за национальную команду.

Источник: РФС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ставит цель достичь отметки в 50 матчей за сборную России по футболу. Об этом он рассказал ТАСС.

В ноябре сборная России сыграла вничью с перуанцами (1:1) и уступила чилийцам (0:2) в товарищеских матчах. Для полузащитников «Монако» и «Атланты» Александра Головина и Алексея Миранчука матч с перуанцами стал 50-м в сборной России.

«Всех был рад увидеть, меня давно не было в сборной России. Классно со всеми пообщаться. Расстроило, что не победили, но что сделать, это футбол, — сказал Тюкавин. — Сборная Чили оказалась сильнее, обыграла нас. Александра Головина наградили футболкой за 50 матчей. У меня тоже есть такая цель».

Тюкавин в ноябре впервые был вызван в сборную России после разрыва крестообразной связки колена. Всего в активе 23-летнего нападающего 1 гол в 8 матчах за национальную команду.

