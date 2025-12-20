Мостовой о голах Дзюбы и Кержакова за сборную: «Теперь надо опять вызывать Артема, но было смешно, когда он забил Гренаде. По справедливости надо вызвать и Кержакова. Можно и меня на тайм»

«Нет, не удивлен. Засчитали? Значит, правильно сделали. Конечно, помню, что Дзюбу вызывали в сборную, чтобы он побил рекорд Кержакова. Вот теперь интересная ситуация. Тогда теперь надо опять вызывать Артема с каким-нибудь соперником. Но было смешно, когда Дзюба забил Гренаде. Тем более после всего того, что было.



Конфликт с Карпиным был давным-давно, потом вызвали Дзюбу, он забил, и больше не вызывали. Если Кержакову засчитали гол, на следующий год можно вызвать опять Артема, чтобы он опять забил (смеется). Тогда нужно поступить по справедливости — вызвать и Александра Кержакова в сборную. Можно и меня вдобавок на второй тайм (смеется)», — сказал Мостовой.