Мостовой о голах Дзюбы и Кержакова за сборную: «Теперь надо опять вызывать Артема, но было смешно, когда он забил Гренаде. По справедливости надо вызвать и Кержакова. Можно и меня на тайм»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Аугсбург
0
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.50
П2
3.20
Футбол. Германия
1-й тайм
Кельн
0
:
Унион Б
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.15
П2
3.05
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
0
:
Айнтрахт Ф
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.40
П2
3.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Штутгарт
0
:
Хоффенхайм
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.80
П2
3.45
Футбол. Германия
1-й тайм
Вольфсбург
1
:
Фрайбург
1
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.90
П2
1.78
Футбол. Испания
2-й тайм
Овьедо
0
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
8.50
X
1.35
П2
8.50
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.81
П2
6.76
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.10
П2
5.29
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.75
П2
12.50
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
3.63
X
3.57
П2
2.19
Футбол. Испания
18:15
Леванте
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.42
X
3.50
П2
2.39
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.00
П2
6.20
Футбол. Англия
20:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.84
П2
2.10
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.80
П2
3.20
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.09
П2
3.67
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.30
П2
4.10
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.45
X
4.15
П2
1.59
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.31
П2
2.75
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.90
П2
13.00
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Челси
2
П1
X
П2

Мостовой о голах Дзюбы и Кержакова за сборную: «Теперь надо опять вызывать Артема, но было смешно, когда он забил Гренаде. По справедливости надо вызвать и Кержакова. Можно и меня на тайм»

Мостовой о голах Дзюбы и Кержакова за сборную: теперь надо опять вызывать Артема.

Источник: Спортс"

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о ситуации с Артемом Дзюбой и Александром Кержаковым.

Ранее ФИФА подтвердила, что Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной — у них с Кержаковым будет по 31 голу.

«Нет, не удивлен. Засчитали? Значит, правильно сделали. Конечно, помню, что Дзюбу вызывали в сборную, чтобы он побил рекорд Кержакова. Вот теперь интересная ситуация. Тогда теперь надо опять вызывать Артема с каким-нибудь соперником. Но было смешно, когда Дзюба забил Гренаде. Тем более после всего того, что было.

Конфликт с Карпиным был давным-давно, потом вызвали Дзюбу, он забил, и больше не вызывали. Если Кержакову засчитали гол, на следующий год можно вызвать опять Артема, чтобы он опять забил (смеется). Тогда нужно поступить по справедливости — вызвать и Александра Кержакова в сборную. Можно и меня вдобавок на второй тайм (смеется)», — сказал Мостовой.

Источник: «Чемпионат»

Узнать больше по теме
Биография Артема Дзюбы: карьера и личная жизнь футболиста
В российском футболе болельщики привыкли разбирать не только игру команд, результаты и достижения. Это целая экосистема, которая включает в себя также скандалы, провокации и просто забавные ситуации. В каждом из этих аспектов, включая футбольные, лучше всего в последние годы себя проявляет Артем Дзюба. Биография спортсмена — это настоящие «американские горки» с неподражаемым русским акцентом.
Читать дальше