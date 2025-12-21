Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Эвертон
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
67.00
X
8.50
П2
1.13
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
3
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал
1
:
Севилья
0
Все коэффициенты
П1
1.04
X
19.00
П2
101.00
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Рома
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Байер
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
3
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Брентфорд
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
0
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
0
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
0
:
Хоффенхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
3
:
Фрайбург
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Челси
2
П1
X
П2

Семь футболистов клубов РПЛ сыграют на Кубке африканских наций в Марокко

Турнир пройдет до 18 января 2026 года в шести городах Марокко.

Источник: AP 2024

ТАСС, 21 декабря. Кубок африканских наций по футболу стартует в воскресенье в Марокко и продлится до 18 января 2026 года. В 35-м розыгрыше турнира примут участие 24 сборные, в том числе семь футболистов клубов Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матчи турнира пройдут в шести городах Марокко — Агадире, Касабланке, Фесе, Марракеше, Рабате и Танжере. Для соревнований задействованы девять стадионов. Матч открытия начнется в 22:00 мск в Рабате, где сборная Марокко сыграет с командой Коморских островов.

В финальном турнире 24 команды разделены на 6 групп. В группу А попали сборные Марокко, Мали, Замбии, Коморских островов; группу B составили команды Египета, ЮАР, Анголы, Зимбабве; квартет C — футболисты Нигерии, Туниса, Уганды, Танзании. В группу D попали сборные Сенегала, ДР Конго, Бенина, Ботсваны; в группу E — команды Алжира, Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинеи, Судана; группу F составили футболисты Кот-д’Ивуара, Камеруна, Габона, Мозамбика.

В плей-офф выйдут сборные, занявшие первые два места в группах, а также четыре лучшие команды с третьих позиций. Стадия ⅛ финала пройдет с 3 по 6 января, четвертьфиналы — 9 и 10 января, полуфиналы — 14 января. Матч за третье место состоится 17 января в Касабланке, финал — 18 января в Рабате.

Главным фаворитом турнира считается сборная Марокко, которая выступает на домашнем Кубке Африки. В число претендентов на трофей также входят команды Египта, Сенегала, Алжира, Нигерии и Кот-д’Ивуара. По оценке аналитиков Opta, вероятность победы марокканцев составляет 19,1%.

Кубок африканских наций проводится с 1957 года. Первый турнир состоялся в Судане, а его победителем стала сборная Египта. Действующим победителем является сборная Кот-д’Ивуара, выигравшая турнир в 2023 году (финал состоялся в 2024-м). Это ее третий титул в истории.

Представители РПЛ

В составе участников Кубка африканских наций заявлены семь футболистов, выступающих за клубы РПЛ. Мали представит защитник «Балтики» Натан Гассама, Анголу — полузащитник «Ахмата» Мануэл Келиану.

В сборную Туниса вошли Надер Гандри («Ахмат») и Хазем Мастури («Динамо», Махачкала). За сборную Демократической Республики Конго сыграет полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда.

Камерун на турнире представят защитник «Спартака» Кристофер Ву и игрок обороны «Локомотива» Жерзиньо Ньямси.