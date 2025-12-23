«Если Дзюбу опять позовут в сборную — это будет полная порнография. Тогда вызывайте и Кержакова — по тайму сыграют. Все равно матчи товарищеские». Радимов о споре форвардов

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал ситуацию с пересчетом голов Александра Кержакова за сборную России.
Ранее ФИФА подтвердила, что Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной — у них с Кержаковым будет по 31 голу.
«Я очень рад, что Кержаков догнал Дзюбу по забитым мячам за сборную — справедливость восторжествовала. Надо еще его мячи пересмотреть — может, и еще один найдут. И если Дзюбу опять позовут в национальную команду — это будет уже просто полная порнография. Тогда надо вызывать и Кержакова, пусть он проходит медобследование, и они по тайму оба сыграют. Все равно у нас матчи только товарищеские, а в таком случае внимание болельщиков к матчу будет просто космическим», — заявил Владислав Радимов.