Левандовски вспомнил скандал с лишением капитанской повязки в сборной Польши: «Я не злопамятный»

— Ты затаил обиду на Михала Пробежа за ту ситуацию?
— Нет, я не злопамятный человек. Я был в шоке, когда только узнал, но вскоре это выпало у меня из головы.
Возможно, я легко перенес тот момент благодаря поддержке людей. Ко мне подходили на улицах с теплыми словами, это было очень приятно. Благодаря этому у меня стало только больше желания достойно представлять нашу страну, — сказал Левандовски в интервью журналисту Богдану Рымановски.
26 марта сборная Польша проведет стыковой матч против Албании за попадание в финальную часть ЧМ-2026.
В текущем сезоне Левандовски провел за «Барселону» 13 игр в Ла Лиге и забил 8 голов.