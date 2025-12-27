Ричмонд
Левандовски вспомнил скандал с лишением капитанской повязки в сборной Польши: «Я не злопамятный»

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски рассказал о своей реакции на лишение капитанской повязки в национальной команде.

Источник: Соцсети

— Ты затаил обиду на Михала Пробежа за ту ситуацию?

— Нет, я не злопамятный человек. Я был в шоке, когда только узнал, но вскоре это выпало у меня из головы.

Возможно, я легко перенес тот момент благодаря поддержке людей. Ко мне подходили на улицах с теплыми словами, это было очень приятно. Благодаря этому у меня стало только больше желания достойно представлять нашу страну, — сказал Левандовски в интервью журналисту Богдану Рымановски.

26 марта сборная Польша проведет стыковой матч против Албании за попадание в финальную часть ЧМ-2026.

В текущем сезоне Левандовски провел за «Барселону» 13 игр в Ла Лиге и забил 8 голов.