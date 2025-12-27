Ричмонд
Левандовски: «Раньше я требовал от партнеров по сборной того же, чего и от одноклубников. Это было ошибкой»

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски рассказал об ответственности при выступлениях с капитанской повязкой.

Источник: Sport24

— Я никогда не был мастером дипломатии, фраз вроде «прошу прощения» или «спасибо». Но я всегда умел брать на себя ответственность. У меня нет интереса решать чужие проблемы, которые отвлекают меня от моих собственных.

В качестве капитана ты задаешь направление для своей команды. Но людей вокруг бывает много, поэтому капитан не может нравиться всем без исключения. Так что я не называю себя идеальным. Я выступал в коллективах, внутри которых были определенные проблемы и конфликты. Например, раньше я долгое время требовал от партнеров по сборной того же, чего и от одноклубников. Это было ошибкой. Хотя иногда это и помогало — парни вокруг смотрели на меня и думали: «Это Левандовски, я докажу ему, что я хорош», — сказал Левандовски в интервью журналисту Богдану Рымановски.