Бывшему футболисту сборной Англии Кэрроллу грозит тюремное заключение

ЛОНДОН, 28 декабря. /ТАСС/. Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Англии Энди Кэрролл может быть приговорен к тюремному сроку за нарушение судебного запрета на преследование. Об этом сообщает газета The Telegraph.

Источник: Alex Dodd - CameraSport via Getty Images

Ранее издание The Sun уведомило о задержании в апреле на пункте паспортного контроля в аэропорту Станстед в Лондоне одного из бывших игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) по подозрению в покушении на изнасилование. Футболиста, чье имя не раскрывалось, отпустили под залог до конца февраля 2026 года. Позже полиция подтвердила, что обвиняемым является Энди Кэрролл, о чем сообщает The Telegraph.

«Мужчине [Кэрроллу] предъявлено обвинение в нарушении судебного запрета на преследование. Он должен предстать перед судом магистратов Челмсфорда 30 декабря», — заявил представитель полиции Эссекса.

Судебный запрет на преследование подразумевает наложение на обвиняемого ограничения на приближение и контактирование с потерпевшим.

Кэрроллу 36 лет, он выступает за клуб «Дагенем» в шестом по силе английском дивизионе. В АПЛ помимо «Ливерпуля» нападающий вступал за «Ньюкасл» и «Вест Хэм», проведя в чемпионате 248 матчей, забив 54 гола и отдав 29 результативных передач. В составе «Ливерпуля» Кэрролл выиграл Кубок английской лиги (2012).

За сборную Англии Кэрролл провел девять матчей, в которых отличился двумя голами.