Бывшему футболисту сборной Англии Кэрроллу грозит тюремное заключение

Ранее издание The Sun уведомило о задержании в апреле на пункте паспортного контроля в аэропорту Станстед в Лондоне одного из бывших игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) по подозрению в покушении на изнасилование. Футболиста, чье имя не раскрывалось, отпустили под залог до конца февраля 2026 года. Позже полиция подтвердила, что обвиняемым является Энди Кэрролл, о чем сообщает The Telegraph.