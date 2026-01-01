Стопроцентный результат Алжира, крутой камбэк Кот-д’Ивуара, Ньямси и Ву победили с Камеруном

«Жеребцы» перед плей-офф потеряли вратаря
Еще накануне оба соперника в этой паре знали, что их ждет. Вылетевшую Экваториальную Гвинею, которая пробивалась в плей-офф на двух предыдущих турнирах, — дорога домой. А сборная Алжира могла заняться изучением игры ДР Конго, с которой предстоит встретиться в ⅛ финала. И, само собой, в среду Владимир Петкович использовал второй состав, поэтому рекорд капитана «Лис пустыни» Махреза по числу матчей за сборную в финальных турнирах-КА был отложен.
На гвинейцев, казалось, ничто не давило, на поле был лучший снайпер КА-2023 Нсуэ, однако никакого хлопка дверью не получилось. Алжирцы же, показав уровень глубины состава, буквально уничтожали соперника. Далеко не все в Африке могут позволить себе такую роскошь, как держать в резерве футболистов, которые на хорошем счету в ведущих клубах Бундеслиги. Они то и задавали тон в атаке, а форвард «Байера» Маза и сам забил, и ассистировал эффектно разобравшемуся с защитником хавбеку «Айнтрахта» Шаиби. Два ассистентских балла на этом отрезке заработал вингер «Фейеноорда» Хадж-Мусса.
3:0 к перерыву — лишь третий случай в истории Алжира на-КА. Когда такое случилось в 1984-м, «лисы» взяли бронзу, а в 2019-м стали чемпионами. Есть возможность проверить, гарантирует ли данный сценарий одной игры итоговые медали. Тем более, уже первый соперник в плей-офф будет очень сложным, но очевидно, что провалившая несколько турниров алжирская команда вернулась по-настоящему сильной. Гвинейцы же утешились успехом Нсуэ, который в 36 лет и 3 месяца вошел в четверку автором самых возрастных голов в истории турнира.
В свою очередь Судан и Буркина-Фасо вели спор не только за второе место, но и за возможность избежать встречи с Нигерией или Сенегалом в первом раунде плей-офф. Только был ли смысл что-то выбирать, если вторая команда выходила на победителя «группы смерти»?! Получается, как в африканской поговорке: «Один злой дух прогоняет другого», — что отчасти является аналогом наших «хрена и редьки».
В общем, лучшим вариантом было просто играть в футбол, а дальше — жизнь покажет. Примерно такой подход и демонстрировали соперники. Но если буркинийцы довели до ума атаку, которая началась с отбора Минунгу, а продолжилась мягкой подачей Ки Азиза на голову Лассина Траоре, то «Соколы Джедианы» верный шанс упустили. Исполняя пенальти, суданский игрок даже не попал в створ. При этом один из лидеров «Жеребцов» — голкипер Коффи — получил травму и был заменен в перерыве. Это очень чувствительная потеря.
Юбилей «слонов»
После жеребьевки казалось, что в «группе смерти» все решится с финальным свистком в последний игровой день, и обязательно случится какая-то драма. А оказалось, что только в этом квартете ключевые моменты прояснились после двух игровых дней. Габон с Обамеянгом оказался не конкурентом фаворитов, а тем — кто не выжил. Мозамбик же написал историю и благодаря первой для себя победе на-КА подарил стране праздник в виде выхода в плей-офф. Так что в тот момент, когда в Москве бой курантов возвестил о наступлении 2026 года, в Африке определялось, кто в этой группе займет первое и второе место.
В составе Камеруна обратило на себя внимание появление в старте Ньямси. В первом туре защитник «Локомотива» официально дебютировал в составе «Неукротимых львов». Второй матч он провел на скамейке, и вот — первая полноценная игра уроженца Франции, который сменил спортивное гражданство в 28 лет. И, наверное, Ньямси мог активнее сыграть против главной звезды Мозамбика Катамо, который открыл счет, закрутив мяч в дальний угол. Когда это произошло, в параллельной игре уже отметился отыгравший четыре сезона в «Ростове» габонец Канга. Полузащитник успел на добивании после ошибки голкипера Ляфона. А вслед за ним ворота действующего чемпиона Африки Кот-д’Ивуара поразил Буанга, который отметил это событие сальто в стиле Обамеянга. Ветеран уже вернулся в расположение «Марселя».
Мозамбик в режиме лайв поднялся на первое место, но провел там лишь шесть минут. Причина — в комичных действиях Нене. Сначала мяч от него срикошетил в штангу, после чего полузащитник, лежа на газоне, пытался предотвратить добивание, но поразил собственные ворота. Счет стал 1:1, а Кот-д’Ивуар к перерыву вернулся в игру благодаря голу, который организовали ветераны «слонов» Заа и Крассо. Самое интересное, как оказалось, было впереди.
Камерун окончательно перевернул игру с Габоном, и в этот момент у «львов» на поле находились два представителя РПЛ. В концовке первого тайма после травмы Нуху Толо впервые на турнире сыграл спартаковец Ву. А решающий гол роскошным дальним ударом забил Кофане. И кто теперь скажет, что Самюэль Это’О был не прав, поменяв тренера незадолго до турнира и поставив на работавшего только на родине Давида Пагу? Скандал вышел громкий, но все определяет результат. У «львов» на данный момент есть и он, и качественный футбол.
Да и Кот-д’Ивуар в полном порядке. «Слоны» в концовке перевернули игру благодаря голу Гессана, который был включен в заявку в последний момент из-за травмы героя КА-2023 Аллера. А 19-летний Базумана Туре принес чемпионам 50-ю победу на континентальных турнирах. Больше только у Египта (62), Нигерии (61) и Ганы (54). Есть — к чему стремиться. И нет сомнений — нас ждет огненный плей-офф. Старт — уже в субботу.
Андрей Кузичев