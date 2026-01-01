Стопроцентный результат Алжира, крутой камбэк Кот-д’Ивуара, Ньямси и Ву победили с Камеруном

После жеребьевки казалось, что в «группе смерти» все решится с финальным свистком в последний игровой день, и обязательно случится какая-то драма. А оказалось, что только в этом квартете ключевые моменты прояснились после двух игровых дней. Габон с Обамеянгом оказался не конкурентом фаворитов, а тем — кто не выжил. Мозамбик же написал историю и благодаря первой для себя победе на-КА подарил стране праздник в виде выхода в плей-офф. Так что в тот момент, когда в Москве бой курантов возвестил о наступлении 2026 года, в Африке определялось, кто в этой группе займет первое и второе место.