Роналду вручил Мане торт в честь победы на Кубке Африки

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Вест Хэм
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.28
П2
3.05
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.17
П2
3.53
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.12
П2
6.20
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.40
П2
5.40
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.10
X
12.75
П2
25.00
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.07
X
3.74
П2
2.26
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.65
X
4.47
П2
1.68
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.35
П2
3.15
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.72
X
3.45
П2
2.10
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.50
П2
2.73
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.72
П2
11.25
Футбол. Испания
18:15
Валенсия
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.19
П2
3.11
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.95
П2
4.60
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.72
П2
4.80
Футбол. Англия
20:30
Борнмут
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.86
X
4.06
П2
1.91
Футбол. Германия
20:30
Унион Б
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.34
П2
2.23
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.06
П2
2.72
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.98
П2
1.85
Футбол. Италия
22:45
Лечче
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
4.33
X
3.02
П2
2.11
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.85
X
4.25
П2
1.90
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.96
П2
3.64
Футбол. Испания
завершен
Леванте
3
:
Эльче
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
6
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Гамбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
ПСЖ
1
П1
X
П2

Роналду вручил Мане торт в честь победы на Кубке Африки

«Аль-Наср» тепло встретил сенегальца Садио Мане после победы в Кубке африканских наций, подготовив для него торт.

Источник: Reuters

Капитан команды Криштиану Роналду отрезал для нападающего кусочек.

Напомним, что 18 января, состоялся финал Кубка африканских наций, в котором Сенегал в дополнительное время победил Марокко со счетом 1:0.

Мане признали лучшим игроком турнира. На его счету 2 гола и 3 голевые передачи. Именно Мане в финале убедил партнеров продолжить игру после скандала в конце основного времени: когда на 98-й минуте в ворота сенегальцев назначили пенальти, тренер в знак протеста увел команду в раздевалку. После возобновления матча вингер «Реала» и сборной Марокко Браим Диас не забил тот самый 11-метровый, неудачно исполнив «паненку».

За «Аль-Наср» Мане выступает с 2023 года. В текущем сезоне провел 17 игр, отметился шестью забитыми мячами и отдал шесть голевых передач.