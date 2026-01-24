Роналду вручил Мане торт в честь победы на Кубке Африки

Мане признали лучшим игроком турнира. На его счету 2 гола и 3 голевые передачи. Именно Мане в финале убедил партнеров продолжить игру после скандала в конце основного времени: когда на 98-й минуте в ворота сенегальцев назначили пенальти, тренер в знак протеста увел команду в раздевалку. После возобновления матча вингер «Реала» и сборной Марокко Браим Диас не забил тот самый 11-метровый, неудачно исполнив «паненку».