Роналду вручил Мане торт в честь победы на Кубке Африки

Капитан команды Криштиану Роналду отрезал для нападающего кусочек.
Напомним, что 18 января, состоялся финал Кубка африканских наций, в котором Сенегал в дополнительное время победил Марокко со счетом 1:0.
Мане признали лучшим игроком турнира. На его счету 2 гола и 3 голевые передачи. Именно Мане в финале убедил партнеров продолжить игру после скандала в конце основного времени: когда на 98-й минуте в ворота сенегальцев назначили пенальти, тренер в знак протеста увел команду в раздевалку. После возобновления матча вингер «Реала» и сборной Марокко Браим Диас не забил тот самый 11-метровый, неудачно исполнив «паненку».
За «Аль-Наср» Мане выступает с 2023 года. В текущем сезоне провел 17 игр, отметился шестью забитыми мячами и отдал шесть голевых передач.