На Украине ответили президенту ФИФА после заявления о России: «Мы не согласны, что запрет не работает»

Украинская ассоциация футбола (УАФ) выступила с официальным заявлением после того, как президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что готов рассмотреть вопрос снятия запрета на участие российских команд в международных соревнованиях.

Источник: AP 2024

По мнению главы ФИФА, запрет ничего не дал, а только породил еще больше разочарования и ненависти.

«Украинская ассоциация футбола призывает ФИФА и ее президента Джанни Инфантино не менять позицию футбольных органов относительно отстранения россиян от футбольных соревнований, пока продолжаются боевые действия (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Sport24).

Мы не согласны с утверждением, что запрет не работает. Мы считаем отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления. Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность проведения соревнований», — говорится в сообщении УАФ.

В феврале 2022 года российские клубы и сборные были отстранены ФИФА и УЕФА от участия в международных турнирах.