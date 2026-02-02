На Украине ответили президенту ФИФА после заявления о России: «Мы не согласны, что запрет не работает»

По мнению главы ФИФА, запрет ничего не дал, а только породил еще больше разочарования и ненависти.
«Украинская ассоциация футбола призывает ФИФА и ее президента Джанни Инфантино не менять позицию футбольных органов относительно отстранения россиян от футбольных соревнований, пока продолжаются боевые действия (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ. — Sport24).
Мы не согласны с утверждением, что запрет не работает. Мы считаем отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления. Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность проведения соревнований», — говорится в сообщении УАФ.
В феврале 2022 года российские клубы и сборные были отстранены ФИФА и УЕФА от участия в международных турнирах.