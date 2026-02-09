Ричмонд
Сборная России по пляжному футболу проведет два матча с командой Белоруссии

Сборная России по пляжному футболу проведет матчи с белорусами в феврале и марте.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Сборная России по пляжному проведет два товарищеских матча с командой Белоруссии в рамках учебно-тренировочных сборов в Минске, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встречи состоятся 27 февраля и 1 марта в центре пляжных видов спорта «Песчаная дюна».

Сборная Белоруссии является действующим вице-чемпионом мира. Команда Николаса Альварадо дошла до финала чемпионата мира 2025 года на Сейшельских островах и уступила бразильцам со счетом 3:4.

Сборные России и Белоруссии провели 23 матча между собой. На счету россиян 18 побед, на счету белорусов — 5.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Запрет распространяется также на футзал и пляжный футбол.