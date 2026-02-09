Рязанцев о соперниках сборной России: Беларусь всегда выручит

Бывший полузащитник сборной России, «Рубина» и «Зенита» Александр Рязанцев высказался об отсутствии соперников национальной команды в 2026 году.
На данный момент Российский футбольный союз (РФС) не сообщал о запланированных матчах сборной страны в 2026 году.
"У РФС не много вариантов для организации товарищеских матчей. Мало кто сегодня согласен играть со сборной России. Но такие федерации всё равно есть.
Можно найти вариант и договориться с интересным соперником в 2026 году. В крайнем случае, Беларусь всегда выручит (смеётся). Можно ещё раз с ней сыграть", — сказал Рязанцев Metaratings.ru.
В 2025 году Россия провела десять товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение и трижды сыграла вничью.
Команда Валерия Карпина с февраля 2022 года отстранена от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.