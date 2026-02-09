Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Аталанта
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.50
П2
9.00
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.24
П2
7.75
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.10
П2
4.90
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Реал
2
П1
X
П2

Рязанцев о соперниках сборной России: Беларусь всегда выручит

Бывший полузащитник сборной России, «Рубина» и «Зенита» Александр Рязанцев высказался об отсутствии соперников национальной команды в 2026 году.

Источник: РИА "Новости"

Бывший полузащитник сборной России, «Рубина» и «Зенита» Александр Рязанцев высказался об отсутствии соперников национальной команды в 2026 году.

На данный момент Российский футбольный союз (РФС) не сообщал о запланированных матчах сборной страны в 2026 году.

"У РФС не много вариантов для организации товарищеских матчей. Мало кто сегодня согласен играть со сборной России. Но такие федерации всё равно есть.

Можно найти вариант и договориться с интересным соперником в 2026 году. В крайнем случае, Беларусь всегда выручит (смеётся). Можно ещё раз с ней сыграть", — сказал Рязанцев Metaratings.ru.

В 2025 году Россия провела десять товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение и трижды сыграла вничью.

Команда Валерия Карпина с февраля 2022 года отстранена от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше