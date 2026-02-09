Уваров: в 2026 году мы можем увидеть матч между сборными России и Израиля

Тренер «Маккаби» (Тель-Авив) U19 Александр Уваров высказался о возможности проведения товарищеского матча между сборными России и Израиля в 2026 году.
На данный момент Российский футбольный союз (РФС) не сообщал о запланированных матчах сборной страны в 2026 году.
«У федераций футбола Израиля и России отличные отношения. Если Россия обратится к Израилю, он не откажется провести товарищеский матч. Не вижу никаких препятствий для проведения этой игры. В 2026 году мы можем увидеть матч между сборными России и Израиля, если российская сторона проявит инициативу», — сказал Уваров Metaratings.ru.
В 2025 году Россия провела десять BetBoom товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение и трижды сыграла вничью.
Команда Валерия Карпина с февраля 2022 года отстранена от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.