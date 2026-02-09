Самедов: РФС остался в УЕФА, нет смысла говорить о переходе в АФК

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался об идее перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
В 2022 году РФС не принял решение о выходе из состава УЕФА и подачи заявки на вступление в АФК.
«Тема с переходом Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола поднималась давно. Раз в 2022 году РФС остался в УЕФА, то сейчас нет смысла говорить о переходе в АФК. Верю, что сборная России скоро вернётся в международные соревнования. Остаётся только ждать этого события», — сказал Самедов Metaratings.ru.
В 2025 году Россия провела десять BetBoom товарищеских матчей, в которых одержала шесть побед, потерпела одно поражение и трижды сыграла вничью.
Команда Валерия Карпина с февраля 2022 года отстранена от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.