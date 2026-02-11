Ричмонд
Дегтярев высказался о заявлении Инфантино по сборной России

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выразил уверенность в том, что вопрос отстранения российских команд и сборных от футбольных турниров будет решен положительным образом.

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть вопрос снятия бана с российских команд, и отметил его бесполезность.

«Я могу сказать лишь то, что мы вместе с РФС работаем над тем, чтобы вернуться в футбольную семью. Готовится несколько турниров, скажу вам по секрету, разных. Уверен, будет разрешение этого долгосрочного отстранения самым положительным образом», — заявил Дегтярев в эфире передачи «Центральный Канал» на платформе VK Видео.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.