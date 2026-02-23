Кержаков рассказал, как Неймар просил его футболку после матча

«У меня была футболка Неймара, подписанная им. Когда мы играли товарищеский матч на “Стэмфорд Бридж” против Бразилии, у меня был 11-й номер и у Неймара тогда был 11-й номер. По всей видимости, он коллекционировал футболки разных стран футболистов под 11-м номером, против кого он играл в сборной.



Я сижу в раздевалке, мы все уже переодеваемся после игры, заходит представитель сборной Бразилии: “Где у вас 11-й номер Кержаков? Неймар просит его футболку”. Я снимаю, говорю: “Да, да, конечно, без проблем”. Он говорит: “Подпиши, пожалуйста”. Я подписал, говорю: “Пусть, пожалуйста, он тогда подпишет”.



Мне принесли подписанную футболку и у меня кто-то ее украл из дома. Такое было время, что дома было много разного народу непонятного и у меня пропала эта футболка. С фамилией футболка, подписанная лично мне была.