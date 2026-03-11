Ричмонд
Сафонов вошел в расширенный состав сборной России на мартовский сбор

Объявлен расширенный состав сборной России на матчи с Никарагуа и Мали.

Источник: Спорт-Экспресс

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Александр Головин из «Монако» и Матвей Сафонов из французского «Пари Сен-Жермен» включены в расширенный состав сборной России на мартовские товарищеские матчи, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В марте сборная России проведет два товарищеских матча. 27 марта национальная команда примет в Краснодаре сборную Никарагуа, 31 марта в Санкт-Петербурге сыграет с командой Мали.

В последний раз Сафонов играл за сборную России в ноябре в товарищеском матче против команды Перу (1:1). После встречи вратарь покинул расположение сборной и пропустил игру против чилийцев (0:2). Головин принял участие во всех матчах ноябрьского сбора, отметившись голом в ворота команды Перу.

18-летний полузащитник московского ЦСКА Кирилл Данилов, 21-летний защитник столичного «Спартака» Игорь Дмитриев, 25-летний полузащитник калининградской «Балтики» Максим Петров и 28-летний нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе впервые включены в расширенную заявку национальной команды. Полностью список из 40 футболистов выглядит следующим образом:

вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Франция), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика»);

защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Игорь Дмитриев (все — «Спартак»), Валентин Пальцев («Краснодар»), Игорь Дивеев («Зенит»), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Мингиян Бевеев («Балтика»);

полузащитники: Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков, Александр Руденко (все — «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все — ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба — «Динамо», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Александр Головин («Монако», Франция);

нападающие: Константин Тюкавин, Иван Сергеев (оба — «Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев, Николай Комличенко (оба — «Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»).

