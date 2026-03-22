Дастана Сатпаева убрали из состава сборной Казахстана после рекомендации врачей «Челси»

17-летний форвард вошел в окончательный состав национальной команды на соревнования под эгидой ФИФА, которые пройдут в Астане в конце марта. Но затем футболиста, у которого заключен контракт с лондонским «Челси», отцепили от сборной Казахстана.
«Мы получили рекомендации от медицинского штаба футбольного клуба “Челси”, которые касаются текущего состояния Дастана Сатпаева и необходимости его восстановления в период мартовской международной паузы.
Обсудив данные рекомендации с медицинским штабом сборной Казахстана и оценив полученную информацию, мы приняли решение дать игроку возможность пройти полноценный этап восстановления.
Вместо Сатпаева в расположение сборной Казахстана вызван Оралхан Омиртаев, находящийся в хорошем функциональном состоянии и готовый выполнять задачи национальной сборной", — заявил главный тренер команды Талгат Байсуфинов.
Сатпаев зимой восстанавливался после травмы. Первые матчи нового сезона в алматинском «Кайрате» он начинал в запасе. В последней игре против талдыкорганского «Жетысу» форвард впервые вышел в стартовом составе.
Омиртаев же выступает за кокшетауский «Окжетпес». В нынешнем розыгрыше КПЛ он отметился двумя голами в трех матчах и входит в группу лидеров бомбардирской гонки.