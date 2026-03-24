Головин прибыл в расположение сборной России из «Монако»

Нападающий «Монако» Александр Головин прибыл в расположение сборной России для участия в товарищеских матчах против Никарагуа и Мали. Об этом сообщается в телеграм-канале сборной.
«Саша, с приездом», — подписала видео с Головиным пресс-служба команды.
20 марта стал известен состав сборной России на товарищеские матчи с Никарагуа и Мали. Головин («Монако») и Матвей Сафонов (ПСЖ), выступающие во французской лиге, также вошли в итоговый состав национальной команды. Ранее РФС сообщал, что они присоединятся к команде с опозданием.
В марте сборная России проведет две товарищеские встречи. 27 марта команда примет в Краснодаре сборную Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге сыграет с командой Мали.