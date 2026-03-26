Батистута сравнил Марадону и Месси: «Для меня Диего лучший, у Лионеля нет той харизмы»

«Лионель Месси забил 1000 голов, а Марадона — 200. Месси спокойный, а Марадона таким не был.
Для меня Марадона — лучший. Он мог играть, справляться с судьями, соперниками. Делал невероятные вещи.
Месси тоже может, но у него нет той харизмы», — цитирует Батистуту AS.
38-летний Месси является чемпионом мира, двукратным победителем Кубка Америки и восьмикратным обладателем «Золотого мяча». В настоящее время аргентинец выступает за «Интер Майами».
Диего Марадона — чемпион мира 1986 года, вице-чемпион 1990 года. Клубную карьеру сделал в «Бока Хуниорс», «Барселоне» и «Наполи», выиграв 2 чемпионата Италии, Кубок УЕФА, Кубок Испании и титул чемпиона Аргентины. Напомним, что Диего Марадона умер в 2020-м в возрасте 60 лет. Сначала причиной называли инфаркт миокарда, но позже оказалось, что к смерти легенды могли привести ненадлежащие действия врачей.