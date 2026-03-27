Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
28.03
Енисей
:
Уфа
Все коэффициенты
Футбол. Первая лига
28.03
Волга
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
Футбол. Первая лига
28.03
Нефтехимик
:
Шинник
Все коэффициенты
Футбол. Первая лига
28.03
Факел
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
3
:
Никарагуа
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
П 4:3
Чехия
2
:
Ирландия
2
П1
X
П2

Головин рассказал, что всегда с радостью возвращается в Россию

Полузащитник «Монако» принял участие в матче между национальными командами России и Никарагуа.

КРАСНОДАР, 27 марта. /ТАСС/. Полузащитник «Монако» Александр Головин скучает по дому, поэтому всегда с радостью возвращается в Россию. Об этом он рассказал журналистам.

Головин принял участие в товарищеском матче сборных России и Никарагуа (3:1).

«Все как обычно, рад, как всегда, в сборной находиться. Ничего такого нового, всегда рад вернуться в Россию, возможности увидеться с друзьями. За семь лет в “Монако” всегда скучал, это никуда не ушло», — сказал Головин.

Россия
3:1
Первый тайм: 2:1
Никарагуа
Футбол, Товарищеские матчи,
27.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Отониэль Оливас
Голы
Россия
Лечи Садулаев
3′
Константин Тюкавин
45+3′
Александр Головин
83′
Никарагуа
84988
16′
Составы команд
Россия
22
Мингиян Бевеев
2
Евгений Морозов
19
Руслан Литвинов
39
Матвей Сафонов
67′
1
Антон Митрюшкин
5
Валентин Пальцев
52′
67′
30
Илья Вахания
8
Наиль Умяров
67′
17
Александр Головин
25
Данил Пруцев
83′
6
Дмитрий Баринов
74
Даниил Фомин
67′
18
Матвей Кисляк
10
Константин Тюкавин
67′
29
Максим Петров
21
Ярослав Гладышев
46′
15
Кирилл Глебов
20
Лечи Садулаев
67′
28
Георгий Мелкадзе
Никарагуа
12
Адонис Пенеда
19
Эверт Мартинес
21
Кристиан Рейес
47′
5
Хустинг Кано
8
Джейкоб Монтес
4
Джефферсон Ривера
46′
2
Хосуэ Кихано
3
Оскар Асеведо
42′
75′
6
Джоаб Гутьеррес
17
Марлон Лопес
75′
14
Джейсон Коронель
10
Байрон Бонилья
87′
9
Хосе Андрес Мартинес
11
Хуан Баррера
87′
15
Джонатан Монкада
16
Хорхе Уртадо
64′
7
Бэнси Эрнандес
Статистика
Россия
Никарагуа
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
23
5
Удары в створ
7
1
Угловые
6
3
Фолы
11
12
Офсайды
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Абдурашид Худойберганов
(Узбекистан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти