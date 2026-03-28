Камбэк Нидерландов, вдохновение Вирца, Вальверде оставил Англию без победы, а Ойярсабаль — рекордсмен Испании

На этом автор золотого гола в финале Евро-2024 не успокоился. Перед уходом на перерыв Микель принял перед штрафной передачу Кубарси и выстрелил в девятку. Второе взятие ворот могло бы стать самым красивым в пятничной игре, однако данный статус получила потрясающая комбинация тех, кого Луис де ла Фуэнте выпустил на замену. В быстрой атаке Ферран Торрес выдал передачу пяткой, после чего цель не менее красиво поразил дебютант сборной Виктор Муньос. Это, кстати, тоже было историческое событие, ведь в прошлый раз игрок «Осасуны» отмечал премьеру в сборной голом ровно 100 лет назад! Похоже, заплатившие летом за воспитанника «Реала» 5 миллионов евро памплонцы серьезно заработают на восходящей звезде.