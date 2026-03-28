Камбэк Нидерландов, вдохновение Вирца, Вальверде оставил Англию без победы, а Ойярсабаль — рекордсмен Испании

Главное — о состоявшихся в пятницу матчах топ-сборных.

Источник: Reuters

Поражение без Холанда

Нидерланды — Норвегия — 2:1 (ван Дейк, 35. Рейндерс, 51 — Шельдеруп, 24).

Непривычно выглядел состав Норвегии. Точнее, линия атаки, где не было Холанда. В его отсутствие тройку форвардов вместе с Серлотом составили Стран Ларсен и Шельдеруп. Голландцы же недосчитались своего лучшего бомбардира Депая, но это должна была компенсировать прекрасная форма Малена. Только «оранжевые» никак не могли реализовать свое игровое преимущество, а форвард «Ромы» не переиграл Нюланда, в касание замыкая фланговую передачу.

Так был упущен верный шанс сравнять счет, который эффектно открыл закрутивший мяч в дальний угол Шельдеруп. Но все-таки команда Роналда Кумана на гол к перерыву наиграла с запасом, и взятие ворот состоялось, когда ван Дейк, выиграв позицию у Серлота при угловом, замкнул подачу Копмайнерса. Правда, оборона хозяев не выглядела образцом надежности. Если бы не самоотверженность Дюмфриса, Шельдеруп к перерыву мог оформить дубль. Зато в атаке Нидерланды были хороши. Вторую половину они начали с промаха упустившего еще один момент Малена, но практически сразу расчертили отличную комбинацию, в концовке которой Дюмфрис выкатил мяч Рейндерсу — 2:1.

Источник: Reuters

Сумасшествие в Базеле

Швейцария — Германия — 3:4 (Ндой, 17. Эмболо, 31. Жоау Монтейру, 79 — Та, 26. Гнабри, 45+2. Вирц, 61, 86).

Юлиан Нагельсманн временами очень консервативен. Например, как бы ни был крут в «Штутгарте» Миттельштадт, первым номером на позиции левого латераля остается Раум. А в атаке, несмотря на большой выбор форвардов, ставка была сделана на набравшего форму после травмы непрофильного центрального нападающего Хаверца. Впрочем, проблемы у Германии в пятницу обнаружились в воротах и обороне. Бауманн позволил Ндою открыть счет ударом в ближний угол, а Та при подаче Видмера справа в площади ворот не уследил за Эмболо.

Получается, защитник «Баварии» свел на нет собственные усилия, ведь это он несколькими минутами ранее сравнял счет: воспользовался позиционной ошибкой своего оппонента и ударом в ближний угол замкнул навес Вирца. Профильных же созидателей у гостей подводила реализация. Удар Гнабри с нескольких метров принял на себя защитник, а Горецка простил Швейцарию, не наказав Кобеля, который не дотянулся до кросса Раума. Однако перед уходом на перерыв немцы сыграли прекрасно. Вирц отличным пасом среагировал на ускорение Гнабри, и тот, ускользнув от Аканджи, в касание эффектно перебросил вратаря.

Источник: Reuters

Так счет стал 2:2, хотя на табло в Базеле могли светиться цифры 3:1 — перед голом Гнабри немцев после выстрела Ридера спасла перекладина. Это был не его день, тогда как Вирц играл вдохновенно. К двум передачам полузащитник добавил потрясающий гол после розыгрыша корнера. Все ждали, что, получив пас от Гнабри, Флориан выполнит подачу от угла штрафной, а он по невероятной траектории отправил мяч в дальнюю девятку. И тут же состоялся долгожданный дебют 18-летнего Карла, который поменял впервые вызванного в сборную из «Галатасарая» Сане.

Что в определенной степени помогло Швейцарии отыграться — так это новое правило ФИФА, согласно которому в товарищеских матчах сборных можно проводить по 8 замен, а по договоренности сторон — все 11. Немцы согласились на инициативу Мурата Якина использовать резерв по максимуму, но сами по ходу второго тайма сделали всего четыре перестановки. Зато их соперник поменял всех полевых игроков, и Монтейру прекрасным дальним ударом сделал счет в 3:3. Только вдохновение Вирца никуда не делось. В атаке, которая прошла при активном участии Карла, Фло послал мяч под перекладину.

Источник: Reuters

Мощь и красота «Красной фурии»

Испания — Сербия — 3:0 (Ойярсабаль, 16, 44. Муньос, 72).

Чемпионы Европы и одни из главных фаворитов ЧМ-2026 испанцы порадовали публику в Вильярреале яркой игрой. Хороша была первая голевая атака, по ходу которой Ямаль нашел перед штрафной Фермина Лопеса, а тот отпасовал дальше — на открывшего счет Ойярсабаля. Маневр партнера тонко прочувствовал пропустивший мяч Алекс Баэна, так что вернувшегося на некогда родной стадион полузащитника «Атлетико» можно считать полноценным соавтором исторического достижения: Ойярсабаль стал первым игроком «Красной фурии», который отмечался результативными действиями в десяти матчах подряд.

Источник: Reuters

На этом автор золотого гола в финале Евро-2024 не успокоился. Перед уходом на перерыв Микель принял перед штрафной передачу Кубарси и выстрелил в девятку. Второе взятие ворот могло бы стать самым красивым в пятничной игре, однако данный статус получила потрясающая комбинация тех, кого Луис де ла Фуэнте выпустил на замену. В быстрой атаке Ферран Торрес выдал передачу пяткой, после чего цель не менее красиво поразил дебютант сборной Виктор Муньос. Это, кстати, тоже было историческое событие, ведь в прошлый раз игрок «Осасуны» отмечал премьеру в сборной голом ровно 100 лет назад! Похоже, заплатившие летом за воспитанника «Реала» 5 миллионов евро памплонцы серьезно заработают на восходящей звезде.

Источник: Reuters

Эксперименты Тухеля

Англия — Уругвай — 1:1 (Уайт, 82 — Вальверде, 90+4, с пенальти).

Состав сборной Англии оказался экспериментальным. Без Кейна, Сака, Райса, Геи, Роджерса и Гордона, а Пикфорд и Палмер начали пятничный матч на скамейке запасных. Томас Тухель сознательно пошел на перестановки, чтобы равномерно распределить нагрузки и не загнать играющих на несколько фронтов звезд. Зато шанс проявить себя получили дебютировавшие на таком уровне голкипер «Манчестер Сити» Траффорд и полузащитник «Эвертона» Гарнер.

Обратило на себя внимание и первое в карьере включение в старт Соланке. С момента дебютного матча форварда «шпор» за сборную прошло 8 лет и 133 дня, и прежде ни один англичанин не ждал включения в число первых одиннадцати так долго. Но забил не Соланке, а защитник Уайт, к которому мяч транзитом от Барнса прилетел при подаче углового. Однако защитник «Арсенала» оказался причастен и к ответному голу Уругвая. В добавленное арбитром время организовал пенальти, который был назначен при помощи ВАР и реализован Вальверде.

Источник: Reuters

Автор: Андрей Кузичев