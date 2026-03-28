Папен: «Приоритетом Дембеле является четвертьфинал Лиги чемпионов против “Ливерпуля”, а не сборная Франции»

Обладатель «Золотого мяча» Жан-Пьер Папен прокомментировал игру нападающего сборной Франции Усмана Дембеле в товарищеском матче против Бразилии (2:1). В этой встрече он отметился голевой передачей.
«Думаю, что приоритетом Дембеле является четвертьфинал Лиги чемпионов против “Ливерпуля”. Хотя если бы я был обладателем “Золотого мяча”, играющим рядом с Мбаппе, я бы просто хотел дать ему понять, что “Золотой мяч” у меня», — приводит RMC Sport слова Папена.
Всего в этом сезоне на счету Дембеле 12 голов и 8 голевых передач в 29 матчах на клубном уровне.