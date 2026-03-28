Футболисты сборной Аргентины обыграли команду Мавритании в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 2:1.

Источник: Reuters

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 марта. /ТАСС/. Сборная Аргентины по футболу со счетом 2:1 обыграла команду Мавритании в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Бомбонера» в Буэнос-Айресе.

В составе победителей голы забили Энцо Фернандес (17-я минута) и Нико Пас (32). У проигравших отличился Жордан Лефор (90+4). Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел на замену после перерыва и не отметился результативными действиями.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира, команда занимает третье место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Команда Мавритании располагается на 115-й позиции.

На чемпионате мира 2026 года, который пройдет летом в США, Канаде и Мексике, аргентинцы сыграют в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.