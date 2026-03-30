Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Торпедо
4
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
31.03
Россия
:
Мали
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.30
П2
6.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
31.03
Босния и Герцеговина
:
Италия
Все коэффициенты
П1
7.20
X
3.91
П2
1.57
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
31.03
Швеция
:
Польша
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.45
П2
3.89
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
31.03
Косово
:
Турция
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.73
П2
1.87
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
31.03
Чехия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.34
П2
2.00

«Как настраиваю игроков? Бью их!» Карпин — о матче Россия — Мали

Пресс-конференция главных тренеров сборных России и Мали.

Источник: РИА "Новости"

Сборная России завершает подготовку к товарищеской встрече с Мали, которая состоится 31 марта в Санкт-Петербурге. После предыгровой тренировки, которая прошла в понедельник, главные тренеры национальных команд России и Мали ответили на вопросы журналистов.

Футбол
Товарищеские матчи 2026
31.03.2026, 20:00
Россия
-
Мали
-

Нужно побеждать Мали

— С каким настроем приехали в Санкт-Петербург? — первый вопрос Валерию Карпину.

— Настроение хорошее, рабочее. Потренировались, готовимся к игре. Нужно побеждать, как и в любом матче.

— На тренировке отсутствовали Фомин, Митрюшкин и Тюкавин. Что с ними?

— Фомин пропускает матч по медицинским причинам — у него сильный ушиб колена, тренироваться он не может. Митрюшкина и Тюкавина с нами сейчас нет — в команде достаточно вратарей и нападающих. Все просто.

— Был ли матч, когда вы думали, что случится катастрофа, но произошло чудо?

— В 2021 году, со Словакией. Мы играли безобразно, хотя выиграли 1:0. Везение и работа этому поспособствовали.

— Как вы психологически настраиваете команду? Мы видели, как вы ругались на игроков в перерыве матча с Никарагуа.

— Бью их. Лучше спросите игроков.

— Связан ли вызов 31 футболиста с новым правилом ФИФА об увеличении количества замен?

— Количество футболистов сборной не связано с решением ФИФА. До этого было 26 человек в заявке и шесть замен. Сейчас, перед чемпионатом мира, увеличили до восьми замен. Никакого отношения к [нашей] заявке это не имеет.

Вопросов всегда много — уже устал на эту тему говорить. Но если люди не понимают… Давайте возьмем Англию и Францию: у них сейчас тоже появилась возможность проводить товарищеские матчи — до этого были только отборочные и игры Лиги наций. Так вот Англия вызвала 35 игроков в окончательный список. Франция уже провела два матча — составы абсолютно разные.

У нас только товарищеские матчи, к сожалению. Мы имеем возможность вызвать большее количество новичков.

Еще нюанс. Франция и Англия готовятся к чемпионату мира, им надо наигрывать основной состав. Но они выпускают абсолютно разные [сочетания]. Если на эту тему еще у кого-то останутся вопросы — я уже не знаю, что говорить.

Источник: РИА "Новости"

Аршавин — не единственная мировая звезда из России

— Помог ли вам Натан Гассама из «Балтики» в подготовке к игре с Россией? — первый вопрос Тому Сайнтфиту.

— У нас есть два аналитика, которые провели прекрасную работу. Получили всю информацию по сборной России — игроков к этому процессу не привлекаем.

— К чему сейчас готовится сборная Мали?

— Игра со сборной России — уникальная возможность, ее нельзя упускать. Сборная Мали строит новую команду, которая будет бороться за Кубок африканских наций. Многие наши лидеры не приехали из-за травм, но у нас прекрасная молодежь, которая играет в Испании, Франции и Англии. Наступил момент, чтобы они смогли подтвердить свой уровень в составе национальной команды.

— Андрей Аршавин иронично называет себя мировой звездой — согласны, что он такой единственный в России?

— Не сказал бы, что Аршавин — единственная мировая звезда из России. Все-таки у вашей команды были успехи на чемпионатах мира и Европы. А на поле выходили известные футболисты — Карпин, Онопко… Сейчас есть Сафонов и Головин. Может быть, другие игроки менее известны, потому что РПЛ не транслируется в Европе. Но матчи выигрывают не звезды, а команды.

Россия
3:1
Первый тайм: 2:1
Никарагуа
Футбол, Товарищеские матчи,
27.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Валерий Карпин
Отониэль Оливас
Голы
Россия
Лечи Садулаев
3′
Константин Тюкавин
45+3′
Александр Головин
83′
Никарагуа
Оскар Асеведо
16′
Составы команд
Россия
22
Мингиян Бевеев
2
Евгений Морозов
19
Руслан Литвинов
39
Матвей Сафонов
67′
1
Антон Митрюшкин
5
Валентин Пальцев
52′
67′
30
Илья Вахания
8
Наиль Умяров
67′
17
Александр Головин
25
Данил Пруцев
83′
6
Дмитрий Баринов
74
Даниил Фомин
67′
18
Матвей Кисляк
10
Константин Тюкавин
67′
29
Максим Петров
21
Ярослав Гладышев
46′
15
Кирилл Глебов
20
Лечи Садулаев
67′
28
Георгий Мелкадзе
Никарагуа
12
Адонис Пенеда
19
Эверт Мартинес
21
Кристиан Рейес
47′
5
Хустинг Кано
8
Джейкоб Монтес
4
Джефферсон Ривера
46′
2
Хосуэ Кихано
3
Оскар Асеведо
42′
75′
6
Джоаб Гутьеррес
17
Марлон Лопес
75′
14
Джейсон Коронель
10
Байрон Бонилья
87′
9
Хосе Андрес Мартинес
11
Хуан Баррера
87′
15
Джонатан Монкада
16
Хорхе Уртадо Гарсия
64′
7
Бэнси Эрнандес
Статистика
Россия
Никарагуа
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
23
5
Удары в створ
7
1
Угловые
6
3
Фолы
11
12
Офсайды
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Абдурашид Худойберганов
(Узбекистан)
