«Как настраиваю игроков? Бью их!» Карпин — о матче Россия — Мали

Сборная России завершает подготовку к товарищеской встрече с Мали, которая состоится 31 марта в Санкт-Петербурге. После предыгровой тренировки, которая прошла в понедельник, главные тренеры национальных команд России и Мали ответили на вопросы журналистов.
Нужно побеждать Мали
— С каким настроем приехали в Санкт-Петербург? — первый вопрос Валерию Карпину.
— Настроение хорошее, рабочее. Потренировались, готовимся к игре. Нужно побеждать, как и в любом матче.
— На тренировке отсутствовали Фомин, Митрюшкин и Тюкавин. Что с ними?
— Фомин пропускает матч по медицинским причинам — у него сильный ушиб колена, тренироваться он не может. Митрюшкина и Тюкавина с нами сейчас нет — в команде достаточно вратарей и нападающих. Все просто.
— Был ли матч, когда вы думали, что случится катастрофа, но произошло чудо?
— В 2021 году, со Словакией. Мы играли безобразно, хотя выиграли 1:0. Везение и работа этому поспособствовали.
— Как вы психологически настраиваете команду? Мы видели, как вы ругались на игроков в перерыве матча с Никарагуа.
— Бью их. Лучше спросите игроков.
— Связан ли вызов 31 футболиста с новым правилом ФИФА об увеличении количества замен?
— Количество футболистов сборной не связано с решением ФИФА. До этого было 26 человек в заявке и шесть замен. Сейчас, перед чемпионатом мира, увеличили до восьми замен. Никакого отношения к [нашей] заявке это не имеет.
Вопросов всегда много — уже устал на эту тему говорить. Но если люди не понимают… Давайте возьмем Англию и Францию: у них сейчас тоже появилась возможность проводить товарищеские матчи — до этого были только отборочные и игры Лиги наций. Так вот Англия вызвала 35 игроков в окончательный список. Франция уже провела два матча — составы абсолютно разные.
У нас только товарищеские матчи, к сожалению. Мы имеем возможность вызвать большее количество новичков.
Еще нюанс. Франция и Англия готовятся к чемпионату мира, им надо наигрывать основной состав. Но они выпускают абсолютно разные [сочетания]. Если на эту тему еще у кого-то останутся вопросы — я уже не знаю, что говорить.
Аршавин — не единственная мировая звезда из России
— Помог ли вам Натан Гассама из «Балтики» в подготовке к игре с Россией? — первый вопрос Тому Сайнтфиту.
— У нас есть два аналитика, которые провели прекрасную работу. Получили всю информацию по сборной России — игроков к этому процессу не привлекаем.
— К чему сейчас готовится сборная Мали?
— Игра со сборной России — уникальная возможность, ее нельзя упускать. Сборная Мали строит новую команду, которая будет бороться за Кубок африканских наций. Многие наши лидеры не приехали из-за травм, но у нас прекрасная молодежь, которая играет в Испании, Франции и Англии. Наступил момент, чтобы они смогли подтвердить свой уровень в составе национальной команды.
— Андрей Аршавин иронично называет себя мировой звездой — согласны, что он такой единственный в России?
— Не сказал бы, что Аршавин — единственная мировая звезда из России. Все-таки у вашей команды были успехи на чемпионатах мира и Европы. А на поле выходили известные футболисты — Карпин, Онопко… Сейчас есть Сафонов и Головин. Может быть, другие игроки менее известны, потому что РПЛ не транслируется в Европе. Но матчи выигрывают не звезды, а команды.
Валерий Карпин
Отониэль Оливас
Лечи Садулаев
3′
Константин Тюкавин
45+3′
Александр Головин
83′
Оскар Асеведо
16′
22
Мингиян Бевеев
2
Евгений Морозов
19
Руслан Литвинов
39
Матвей Сафонов
67′
1
Антон Митрюшкин
5
Валентин Пальцев
52′
67′
30
Илья Вахания
8
Наиль Умяров
67′
17
Александр Головин
25
Данил Пруцев
83′
6
Дмитрий Баринов
74
Даниил Фомин
67′
18
Матвей Кисляк
10
Константин Тюкавин
67′
29
Максим Петров
21
Ярослав Гладышев
46′
15
Кирилл Глебов
20
Лечи Садулаев
67′
28
Георгий Мелкадзе
12
Адонис Пенеда
19
Эверт Мартинес
21
Кристиан Рейес
47′
5
Хустинг Кано
8
Джейкоб Монтес
4
Джефферсон Ривера
46′
2
Хосуэ Кихано
3
Оскар Асеведо
42′
75′
6
Джоаб Гутьеррес
17
Марлон Лопес
75′
14
Джейсон Коронель
10
Байрон Бонилья
87′
9
Хосе Андрес Мартинес
11
Хуан Баррера
87′
15
Джонатан Монкада
16
Хорхе Уртадо Гарсия
64′
7
Бэнси Эрнандес
Главный судья
Абдурашид Худойберганов
(Узбекистан)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти