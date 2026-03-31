Мали уровень: что покажет сборная России во втором мартовском матче

Африканская команда приехала не в самом сильном составе.

24

Футболисты сборной России проведут второй товарищеский матч в 2026 году. Победив в Краснодаре Никарагуа (3:1), подопечные Валерия Карпина примут в Санкт-Петербурге сборную Мали. Формально это одна из сильнейших африканских команд, которая могла бы стать отличным спарринг-партнером для россиян. Однако она привезла неосновной состав, поэтому проверить на ее фоне текущий уровень нашей команды будет сложнее.

Соперник

В рейтинге ФИФА Мали располагается на 54-м месте. Это делает ее одним из сильнейших соперников России за четыре года нынешнего отстранения от официальных турниров — сопоставимым с такими командами, как Иран, Камерун, Чили, Перу, Иордания, Сербия и Катар. Однако чуть менее чем за неделю до игры стало известно, что в Санкт-Петербург не приедут сразу несколько ведущих футболистов сборной Мали.

Опорный полузащитник Ив Биссума выступает за лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Полузащитники Мамаду Сангаре и Амаду Айдара в составе «Ланса» этой весной ведут с ПСЖ борьбу за победу в чемпионате Франции. Еще один игрок средней линии Лассана Кулибали играет в чемпионате Италии за «Лечче». Полузащитник Нене Доргелес борется за победу в чемпионате Турции в составе стамбульского «Фенербахче». Ему противостоит нападающий Эль-Билаль Туре из стамбульского «Бешикташа». Все эти и еще несколько малийских футболистов не приехали на игру с Россией. Как объяснил главный тренер сборной Мали Том Сентфит, игроки «не были доступны по ряду причин». Основной костяк команды в матче в Северной столице составит молодежь.

Как бы то ни было, но матч всё равно нужно проводить, потому что победа в нем добавит очков в рейтинг ФИФА, где очень важно сохранять максимально высокое место, чтобы после разбана иметь шансы на более благополучную жеребьевку в отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы. Пока Россия на 36-м месте, не сильно упав в рейтинге по сравнению с февралем 2022 года, когда ее отстранили.

— Конечно, хотелось бы соперников более высокого уровня, но что есть, то есть, — заявил «Известиям» бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец. — Тренерскому штабу национальной команды всё равно необходимо собирать своих игроков, проверять связи, задействовать молодежь и хоть какую-то базу создавать к моменту возвращения на официальные соревнования. Если этого не делать, даже при дефиците соперников высокого уровня, то к моменту возвращения сборная вообще не будет готова.

27 марта в Краснодаре наши не без труда победили Никарагуа. Казалось, что расположившаяся на 131-й строчке в рейтинге ФИФА команда будет слабым соперником, как Бруней (11:0), Куба (8:0) и Гренада (5:0).

Но в итоге Никарагуа оказала достойное сопротивление. Хотя первыми забили россияне. Счет на 3-й минуте открыл Лечи Садулаев. Очень быстро гости сравняли счет. На перерыв команды едва не ушли при равном счете, но в конце первого тайма наши заработали пенальти, реализованный Константином Тюкавиным. В начале второго тайма у Никарагуа удалили игрока. Но команда и в меньшинстве старалась сопротивляться, лишь незадолго до финального свистка позволив России забить — отличился Александр Головин.

— Неплохой уровень был у соперника, — сказал «Известиям» нападающий сборной России Дмитрий Воробьев. — Игроки Никарагуа — молодцы. Особенно с учетом того, что почти тайм играли против нас в меньшинстве. Они старались играть низом, комбинировать.

В том матче два игрока дебютировали за сборную России. Это полузащитник калининградской «Балтики» Максим Петров и нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе.

— Эмоции от дебюта очень позитивные — для любого игрока всегда есть цель попасть в главную команду страны, — отметил в разговоре с «Известиями» Георгий Мелкадзе. — Приятно, что тренерский штаб дал мне такую возможность. Очень надеюсь, что это не последний мой выход на поле за сборную России. Буду делать всё, чтобы доказывать свой уровень и снова в нее вызываться. Постараюсь помочь команде и в матче с Мали. Очень большая мотивация на эту игру, независимо от того, какой будет состав у соперника.

Матч Россия — Мали начнется 31 марта в 20:00 по московскому времени.

Автор: Алексей Фомин

