Месси выйдет в стартовом составе сборной Аргентины в игре с Замбией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил, что нападающий Лионель Месси выйдет в стартовом составе в товарищеском матче против Замбии 1 апреля.
«Да, думаю, он начнет с первых минут [в матче с Замбией]», — цитирует Скалони AP.
Ожидается, что 38-летний Месси впервые в мартовское окно международных матчей выйдет в стартовом составе сборной Аргентины. В игре с Мавританией (2:1) 28 марта Скалони выпустил его на поле в перерыве.
Тренер сообщил, что будет использовать товарищеские матчи с Мавританией и Замбией, чтобы определить окончательный состав из 26 игроков на чемпионат мира по футболу 2026 года, анализируя игру каждого футболиста для принятия финального решения.
Хотя ранее Скалони подтвердил, что Месси еще не принял решение о том, поедет ли он на чемпионат мира в составе сборной Аргентины, он настаивает, что страна хотела бы видеть его в команде на предстоящем турнире.
«Важно, чтобы он приехал и наслаждался этим. Чтобы он наслаждался пребыванием на чемпионате мира, который, теоретически, будет для него последним, но я не осмеливаюсь ничего утверждать наверняка, — чтобы он наслаждался», — сказал Скалони.
За сборную Аргентины Месси в 197 матчах забил 115 голов и отдал 64 результативные передачи.
