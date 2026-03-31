Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Мали
П1
1.58
X
4.30
П2
6.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Италия
П1
7.75
X
4.34
П2
1.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швеция
:
Польша
П1
2.09
X
3.40
П2
3.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Турция
П1
3.85
X
3.60
П2
2.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Чехия
:
Дания
П1
3.90
X
3.35
П2
2.07
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
4
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2

Роберто Мартинес о Роналду: «Его образ мышления очень вдохновляет: Криштиану живет каждый день так, как будто он последний, и стремится к совершенству. Не знаю, когда он закончит карьеру»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос о том, когда Криштиану Роналду завершит карьеру.

Источник: AP 2024

«Мне сложно сказать. Я очень быстро понял, что в случае с Криштиану не стоит предсказывать будущее. У него выдающийся менталитет, он всегда стремится быть в лучшем состоянии на сегодняшний день. Если вы спросите его, он скажет то же самое. Он не строит планов.

Это правда, что у него травма мягких тканей. Вероятно, на следующей неделе он сможет начать подготовку к групповым тренировкам. Это не серьезная проблема.

Криштиану — наш капитан. Он оказал огромное влияние и сыграл важную роль. С ним мы выиграли Лигу наций. Его роль важна для нашей команды: он совершает последние движения в штрафной, представляет угрозу для ворот соперника и умеет завершать атаки. Его образ мышления очень вдохновляет. Он живет каждый день так, как будто он последний, и стремится к совершенству. Никогда не знаешь, когда наступит конец», — сказал Мартинес.