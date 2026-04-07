Умер Мирча Луческу

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» и сборной Румынии по футболу скончался на 81-м году жизни после сердечного приступа, сообщает журналист Эмануэль Рошу в соцсети X.
Ранее стало известно, что 80-летний Луческу перенес сердечный приступ в больнице, куда его госпитализировали после потери сознания в расположении сборной Румынии. В пятницу специалиста должны были выписать, однако на фоне осложнения он был переведен в реанимацию. В субботу днем сообщалось о стабилизации состояния Луческу, однако к вечеру его состояние ухудшилось. В ночь на воскресенье его организм перестал реагировать на лечение, что потребовало перевода Луческу в отделение анестезиологии и интенсивной терапии. Специалист был введен в состояние искусственной комы.
«Трагическая новость. Мирча Луческу скончался 15 минут назад», — написал Рошу.