Умер Мирча Луческу

Ранее стало известно, что 80-летний Луческу перенес сердечный приступ в больнице, куда его госпитализировали после потери сознания в расположении сборной Румынии. В пятницу специалиста должны были выписать, однако на фоне осложнения он был переведен в реанимацию. В субботу днем сообщалось о стабилизации состояния Луческу, однако к вечеру его состояние ухудшилось. В ночь на воскресенье его организм перестал реагировать на лечение, что потребовало перевода Луческу в отделение анестезиологии и интенсивной терапии. Специалист был введен в состояние искусственной комы.