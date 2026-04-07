Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Реал
1
:
Бавария
2
Все коэффициенты
П1
58.00
X
5.75
П2
1.30
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Спортинг
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
11.20
X
1.55
П2
6.00
Футбол. Кубок России
08.04
Динамо
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.65
П2
2.68
Футбол. Лига Европы
08.04
Брага
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.43
П2
2.87
Футбол. Кубок России
08.04
Зенит
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.70
П2
4.19
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
ЦСКА
5
П1
X
П2

Тренер «Атлетико» Симеоне выразил соболезнования в связи со смертью Луческу

Тренер «Атлетико» Симеоне: Луческу оберегал его во время карьеры в «Пизе».

Источник: РИА Новости Спорт

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Главный тренер мадридского футбольного клуба «Атлетико» аргентинец Диего Симеоне заявил, что румынский специалист Мирча Луческу оберегал его во время карьеры игрока в итальянской «Пизе».

Луческу скончался во вторник на 81-м году жизни. Ранее Луческу перенес сердечный приступ в больнице, куда его госпитализировали после потери сознания в расположении сборной Румынии. В сезоне-1990/91 специалист работал главным тренером «Пизы», за которую выступал Симеоне. Позднее в сезоне-1998/99 аргентинец играл под руководством Луческу в итальянском «Интере».

«У меня прекрасные воспоминания, отдельное спасибо его семье. Я помню его в “Пизе”, когда я только начинал свою карьеру. Он водил меня к себе домой на обед и оберегал меня, потому что я был еще ребенком. У меня остались прекрасные воспоминания о нем как о человеке и как о тренере, но цифры говорят сами за себя. Потом он работал со мной в “Интере”, это было не самое лучшее время, но он всегда был очень открытым, скромным и очень сердечным человеком», — приводит слова Симеоне Sky Sport.

Луческу один сезон работал в петербургском «Зените», с которым взял бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны. В разные годы карьеры Луческу руководил итальянскими клубами «Пиза», «Брешиа», «Реджана», «Интер», румынскими «Корвинулом» и «Рапидом», турецкими «Галатасараем» и «Бешикташем», донецким «Шахтером» и киевским «Динамо». В 1981—1986 годах Луческу также возглавлял сборную Румынии, которая под его руководством отобралась на Евро-1984 и впервые выступила в финальной стадии турнира.