Двукратный победитель Лиги чемпионов возглавит сборную Мексики после ЧМ

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Бывший защитник сборной Мексики по футболу Рафаэль Маркес станет новым главным тренером национальной команды после домашнего чемпионата мира 2026 года, заявил спортивный директор сборной Дуилио Давино.
На данный момент Маркес является помощником главного тренера Хавьера Агирре.
«Да, его контракт до 2030 года подписан, и тренерский штаб практически сформирован на 80%. Андрес Гуардадо — один из вариантов. Я бы предпочел не говорить об этом сам, пусть скажет он, но да, он — один из вариантов», — приводит слова Давино Fox Sports.
Маркесу 47 лет, будучи игроком, он представлял мексиканские «Атлас» и «Леон», «Монако», испанскую «Барселону», в составе которой дважды выиграл Лигу чемпионов, американский «Нью-Йорк Ред Буллз» и итальянскую «Верону».
На его счету 148 матчей и 17 голов за сборную Мексики. Вместе с Гуардадо и Антонио Карбахалем они являются рекордсменами по количеству участий в чемпионатах мира — по пять. Столько же лишь у немца Лотара Маттеуса, аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 сборных и станет первым, который пройдет на территории трех стран — в США, Мексике и Канаде. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.