Без Сафонова и Соболева, но с Ибрагимовым из «МЮ». Назван состав сборной России на летние матчи

РФС опубликовал окончательный состав сборной России на летние сборы и игры, которые пройдут в конце мая и начале июня.
Звезды на месте — но не все
В итоговый список попали 32 футболиста — в том числе три игрока, выступающих за границей.
Вратари: Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»).
Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Даниил Денисов («Спартак»), Игорь Дивеев («Зенит»), Максим Осипенко («Динамо» Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Мингиян Бевеев («Балтика»).
Полузащитники: Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все — «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов (все — ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед», Англия), Антон Миранчук («Динамо» Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция).
Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Георгий Мелкадзе («Ахмат»).
На этом сборе национальная команда сыграет три товарищеских матча — против Египта в Каире 28 мая, Буркина-Фасо в Волгограде 5 июня, Тринидада и Тобаго в Калининграде 9 июня.
Где Сафонов и Соболев?
В окончательный состав не попали сразу два футболиста, которых многие болельщики ожидали там увидеть, — речь о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове и нападающем «Зенита» Александре Соболеве.
С вратарем причина простая: ему предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов против «Арсенала» 30 мая, поэтому на сборы его решили не дергать.
«Вопрос не в его усталости, а в том, что он дошел до финала Лиги чемпионов. В случае удачного для клуба исхода будет эйфория после победы, а в случае поражения — огромное разочарование. Я с ним общался, и мы решили, психологически тяжело перестроиться после такого финала», — рассказал пресс-службе РФС главный тренер национальной команды Валерий Карпин.
Такое же объяснение дал и тренер вратарей сборной Виталий Кафанов. «30 мая Матвей вместе с “ПСЖ” примет участие в финале Лиги чемпионов. Сезон у него закончится позже, чем у других наших игроков. Если учесть, что в Каир на товарищескую игру с Египтом он приехать не сможет, то совместно с Валерием Георгиевичем Карпиным и Матвеем было принято такое решение», — заявил Кафанов пресс-службе.
А вот с Соболевым другая ситуация. Нападающий, который 17 мая впервые стал чемпионом России, находится не в лучших кондициях. «С чем связано решение не вызывать Руслана Литвинова и Александра Соболева? С тем, о чем я сказал ранее, — с проблемами со здоровьем. Есть нюансы. У нас есть информация об их состоянии, поэтому решили дать им восстановиться», — добавил Карпин.
Дебют Ибрагимова
Зато вызов в сборную получил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов. 18-летний футболист выступает за молодежку манкунианцев, в которой носит капитанскую повязку.
«Мы предварительно общались и уже по итогам решили пригласить его на сбор. Что касается игровых качеств Амира, то лучше обсудить их после тренировок», — прокомментировал Карпин вызов новичка.
Неделю назад Ибрагимов попал в расширенный список — после этого экс-полузащитник «красных дьяволов» Андрей Канчельскис в комментарии «СЭ» тоже призвал подождать, как тот себя проявит.
«Посмотрим, что он из себя представляет, а потом уже будем делать выводы. У нас тоже Пиняев ездил в “Манчестер”, но пока в “Локомотиве”. Амир капитанит в молодежном составе, но это не показатель. Вот будет капитаном в основном составе “Юнайтед”, тогда можно говорить конкретнее. Я буду только рад, если у него получится в “Манчестере” и в сборной России. Удачи ему», — сказал Канчельскис «СЭ».
Напомним, Ибрагимов родился в России, но живет в Англии с 2019 года и даже выступал за местные молодежные национальные команды — U-15 и U-16. Несмотря на это, про взрослую сборную Амир говорил однозначно.
«Россия — моя родина. Да, на данный момент я играю за Англию. Как в итоге буду выбирать сборную? Я родился в России, это во-первых. Здесь, если бы был выбор между английским и русским игроком, я думаю, они бы выбрали англичанина, потому что это футболист с их родины. Выступать на своей родине, со своими пацанами было бы лучше», — рассказывал Ибрагимов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
По словам семьи футболиста, РФС давно контактировал с Ибрагимовым. Теперь, наконец, российские болельщики смогут посмотреть на Амира в деле — возможно, уже 28 мая.
Автор: Артем Белинин