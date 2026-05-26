Сборная России по футболу прилетела на товарищеский матч с Египтом в Каир

Сборная России сыграет товарищеский матч с Египтом 28 мая в 21:00 (мск).

Источник: РБК Спорт

Сборная России по футболу прилетела на товарищеский матч против Египта в Каир, сообщает пресс-служба национальной команды.

Россияне сыграют товарищеский матч против сборной Египта 28 мая в 21:00 (мск).

Главный тренер команды Валерий Карпин вызвал в сборную на ближайшие матчи 32 футболистов, включая Алексея Миранчука («Атланта», MLS) и Александра Головина («Монако»), а также Амира Ибрагимова («Манчестер Юнайтед»). В заявку не попал вратарь ПСЖ Матвей Сафонов из-за участия в финале Лиги чемпионов.

Тренер вратарей сборной Виталий Кафанов рассказал, что ворота в матче с Египтом будет защищать или голкипер «Спартака» Александр Максименко, или Станислав Агкацев из «Краснодара».

Также сборная России 5 июня встретится с футболистами Буркина-Фасо в Волгограде, а 9 июня — со сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.

Национальная команда с 2022 года проводит только товарищеские матчи из-за отстранения со стороны УЕФА и ФИФА. С 2021 года сборную возглавляет Валерий Карпин.

