Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.24
П2
3.93
Футбол. Товарищеские матчи
28.05
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.45
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.35
П2
3.25
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Головин пропустит матчи сборной России из-за перелома пальца

Российские футболисты сыграют с командами Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

Источник: РИА "Новости"

КАИР, 27 мая. /ТАСС/. Полузащитник «Монако» Александр Головин не сыграет за сборную России в ближайших товарищеских матчах из-за перелома пальца. Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин.

28 мая сборная России в Каире встретится с командой Египта.

«У Головина перелом пальца, поэтому последнюю игру не играл за “Монако”. Минимум месяц не играть, без нагрузок вообще. У Константина Тюкавина небольшие боли, так скажем, в оперированном колене, поэтому тоже пока на паузу. Остался в Москве, надеемся, что к следующим матчам восстановится», — отметил Карпин.

«Данил Пруцев тоже не доехал, было повреждение икроножной мышцы. Лечи Садулаев в отпуске где-то ударился головой, получил сотрясение мозга. Ему нельзя летать, поэтому оставили в Москве. Максим Осипенко получил повреждение еще в игре за “Динамо”, — рассказал тренер.

5 июня российские футболисты сыграют в Волгограде против команды Буркина-Фасо, 9 июня — в Калининграде против сборной Тринидада и Тобаго.

Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше