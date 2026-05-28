Египетская сила: Салах и компания проверят сборную России

Салах в сборной Египта — уже ветеран. Возраст дает о себе знать, в том числе на футбольном поле. В прошедшем сезоне АПЛ Мо впервые за все время игры в составе «Ливерпуля» забил меньше 10 мячей (7), хотя играл так же регулярно (27 матчей, 2150 минут). Для сравнения: еще сезоном ранее на счету Мохамеда были 29 голов в 38 матчах. И прежде «антирекордным» для него считался сезон-2023/24, когда египтянин забил «всего лишь» 18 мячей в 32 матчах. Недавно Салах объявил об уходе из «Ливерпуля», поэтому к новому сезону подходит в статусе свободного агента. По слухам, он может продолжить карьеру в «Ювентусе», «Роме», «Аль-Хиляле» или одном из клубов американской МЛС.