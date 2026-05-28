Египетская сила: Салах и компания проверят сборную России

После завершения клубного сезона в центре внимания отечественных любителей футбола — сборная России. Команду Валерия Карпина во время майско-июньского сбора ждут три товарищеских матча, и откроет программу встреча с Египтом, которая пройдет 28 мая в Каире. Разбираемся, чего ждать от соперника и кто из россиян получит шанс проявить себя в этой игре.
Долгожданный выезд
Предстоящий матч с Египтом уникален для сборной России как минимум с географической точки зрения. Для наших парней это будет первая выездная игра почти за девять месяцев. Последний раз команда Карпина приезжала в гости к Катару — матч против сборной страны — хозяйки чемпионата мира — 2022 прошел 7 сентября 2025 года и завершился уверенной победой россиян (4:1).
Изначально предполагалось, что матч с Египтом пройдет в Каире на относительно молодом стадионе «Миср» (максимальная вместимость — 93 940 зрителей), введенным в эксплуатацию в 2024 году, однако утром 27 мая официальный сайт Российского футбольного союза сообщил о переносе игры на Каирский международный стадион с натуральным покрытием. Он был открыт в далеком 1960 году, но позднее был дважды реконструирован — в 2005 и 2019 годах. Сейчас арена вмещает до 75 тыс. зрителей.
По данным Египетской футбольной ассоциации, на матче ожидается около 50 тыс. зрителей.
Формально история встреч между сборными России и Египта насчитывает три матча. Правда, два из них состоялись против олимпийской сборной U-23 в сентябре 2023 года, поэтому учитывать их не будем.
Основные сборные прежде провели между собой лишь один матч. Зато какой: 19 июня 2018 года, домашний чемпионат мира, Санкт-Петербург и яркая победа 3:1, подарившая всей стране большой футбольный праздник, связанный с выходом в плей-офф. Наверняка многим из вас при чтении этих строк становится тепло на душе от приятных воспоминаний одной из двух лучших эпох в истории современного российского футбола.
Проверка для Салаха
Сборная России станет хорошим спарринг-партнером для Египта в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в США, Канаде и Мексике. На групповом этапе египтяне сыграют со сборными Бельгии, Новой Зеландии и Ирана. Помимо сборной России, еще одним соперником Египта в товарищеском матче перед мундиалем станет сборная Бразилии.
Сборная Египта объявит окончательный состав на чемпионат мира 29 мая. Из предварительного списка будет исключен один футболист. И вряд ли это будет кто-то из двух самых звездных представителей национальной команды, играющих в английской Премьер-лиге, — 33-летний вингер Мохамед Салах («Ливерпуль») или 27-летний центральный нападающий Омар Мармуш («Манчестер Сити»). Вдвоем они оцениваются порталом Transfermarkt в €90 млн. При общей стоимости всего состава в €135,43 млн эта сумма выглядит внушительной.
Но есть нюанс: Мармуш, несмотря на свою стоимость, не является основным центрфорвардом в «Сити». Там балом правит норвежец Эрлинг Холанд, чья стоимость оценивается в космические €200 млн. Да и статистика Холанда в минувшем сезоне АПЛ тоже космос: 27 голов в 35 матчах. Мармуш же в основном выходил на замену и за 21 матч в чемпионате суммарно провел на поле скромные 699 минут, забив три мяча. Тем не менее для защитников российской сборной форвард с опытом игры в АПЛ и Лиге чемпионов станет хорошей проверкой. Даже при такой статистике.
Салах в сборной Египта — уже ветеран. Возраст дает о себе знать, в том числе на футбольном поле. В прошедшем сезоне АПЛ Мо впервые за все время игры в составе «Ливерпуля» забил меньше 10 мячей (7), хотя играл так же регулярно (27 матчей, 2150 минут). Для сравнения: еще сезоном ранее на счету Мохамеда были 29 голов в 38 матчах. И прежде «антирекордным» для него считался сезон-2023/24, когда египтянин забил «всего лишь» 18 мячей в 32 матчах. Недавно Салах объявил об уходе из «Ливерпуля», поэтому к новому сезону подходит в статусе свободного агента. По слухам, он может продолжить карьеру в «Ювентусе», «Роме», «Аль-Хиляле» или одном из клубов американской МЛС.
Однозначно, Салах еще пошумит в большом футболе и наверняка приложит максимум усилий, чтобы проявить себя на чемпионате мира. И матч с Россией станет для него хорошей подготовкой. В том, что Мохамед сыграет, можно не сомневаться — это подтвердил генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Аззам.
Без Сафонова, но с талантом из «Манчестер Юнайтед»
Что касается сборной России, то Валерий Карпин вызвал на ближайшие матчи 32 игрока. Изначально в числе нападающих присутствовал Дмитрий Воробьёв из «Локомотива», однако 23 мая он был отзаявлен по медицинским причинам. Вместо Воробьёва Карпин вызвал Ивана Сергеева из московского «Динамо».
При взгляде на состав вратарской бригады сразу же напрашивается вопрос: «А где Матвей Сафонов?» Он готовится вместе с ПСЖ к финалу Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», который пройдет 30 мая в Будапеште. По словам Карпина, который лично пообщался с Матвеем, Сафонову «будет психологически тяжело перестроиться после такого финала», поскольку в случае удачного для клуба исхода будет эйфория после победы, а в случае поражения будет огромное разочарование.
Отдельного внимания заслуживает вызов в сборную полузащитника Амира Ибрагимова. 18-летний уроженец Дагестана — капитан и один из лидеров молодежной команды «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне Ибрагимов сыграл в Премьер-лиге для футболистов не старше 18 лет и набрал 3+3 очка по системе «гол+пас» в 11 матчах. А еще Амир вышел в матче против «Манчестер Сити» в АПЛ-2, в составе команды МЮ не старше 21 года. Такими темпами и до взрослой команды недалеко.
Сам Ибрагимов, комментируя свой приезд в сборную, заявил, что для него всегда было мечтой играть за страну, где он родился. Кто знает, возможно, сейчас мы станем свидетелями начала большого пути Амира к статусу лидера сборной России, когда нас вернут на международные соревнования.
Вечером 27 мая стало известно, что из-за различных травм также не смогут выступить Александр Головин, Константин Тюкавин, Данил Пруцев, Лечи Садулаев и Максим Осипенко.
Состав сборной
Вратари: Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»).
Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба — «Локомотив»), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов»), Даниил Денисов («Спартак»), Игорь Дивеев («Зенит»), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба — ЦСКА), Мингиян Бевеев («Балтика»).
Полузащитники: Артем Карпукас, Алексей Батраков (оба — «Локомотив»), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов (все — ЦСКА), Наиль Умяров («Спартак»), Амир Ибрагимов («Манчестер Юнайтед», Англия), Антон Миранчук («Динамо», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», США), Максим Глушенков («Зенит»), Максим Петров («Балтика»), Никита Кривцов («Краснодар»).
Нападающие: Иван Сергеев («Динамо», Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат»).