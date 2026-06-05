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«Второй тайм не получился, хотя соперник не выпустил одиннадцать Месси». Карпин — после разгрома Буркина-Фасо

Пресс-конференция главного тренера сборной России.

Источник: РИА "Новости"

Сборная России разгромила Буркина-Фасо (3:0) в товарищеском матче. На 14-й минуте счет открыл Лечи Садулаев. После отличился Алексей Миранчук с передачи своего брата Антона. А точку в этой встрече поставил Илья Вахания.

После финального свистка в Волгограде Валерий Карпин ответил на вопросы журналистов.

«Как решать проблему с заряженностью? Разговорами или бить»

— Валерий Георгиевич, во флеш-интервью вы назвали второй тайм катастрофой. Почему вторая половина игры оказалась такой?

— Казалось бы, должно было быть по-другому… Значит, вы не увидели заряженности? Подумайте, почему первый тайм 11 на 11 против Буркина-Фасо выдался хорошим. А второй тайм в большинстве не получился.

Хотя соперник не выпустил одиннадцать Месси. И сборная Испании не приехала. Почему не получилось? В чем проблема? В них или в нас? Как думаете?

Они заменили всех футболистов — вышли игроки сильнее тех, кто играл с первых минут? Нет. Значит, проблема в нас.

— Как решать это?

— Не знаю. Разговорами. Или бить. Одно из двух.

— Как вам дебют Ибрагимова?

— В некоторых эпизодах хорошо действовал. Для дебюта Ибрагимов нормально себя показал.

— Ваши ожидания от Буркина-Фасо совпали с реальностью?

— Их можно сравнить по уровню с Мали, правда, стиль игры отличается. К чему готовились, то и увидели. Но это касается только первого тайма. Второй оставим за скобками.

— Кто покинет сборную России после этой игры?

— Никто. У нас и так 21 игрок остался в расположении. Если все здоровы и в порядке, то никто не уедет.

— Нравится ли вам проводить матчи сборной России в Волгограде?

— Да. Мне здесь нравится. Очень много болельщиков пришли, зажигательно поддерживали. Созданы все условия, чтобы готовиться к встречам. Еще и результаты неплохие. Лично я бы приехал сюда еще.

Автор: Константин Белов

Россия
3:0
Первый тайм: 2:0
Буркина-Фасо
Футбол, Товарищеские матчи,
5.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Волгоград Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Амир Абду
Голы
Россия
Лечи Садулаев
15′
Алексей Миранчук
20′
Илья Вахания
73′
Составы команд
Россия
1
Александр Максименко
14
Виктор Мелехин
6
Дмитрий Баринов
2
Евгений Морозов
60′
26
Кирилл Данилов
4
Данил Круговой
79′
24
Александр Сильянов
8
Наиль Умяров
60′
30
Илья Вахания
20
Лечи Садулаев
60′
18
Матвей Кисляк
21
Антон Миранчук
60′
19
Амир Ибрагимов
22
Мингиян Бевеев
60′
29
Максим Петров
59
Алексей Миранчук
79′
27
Иван Обляков
67
Максим Глушенков
60′
9
Георгий Мелкадзе
Буркина-Фасо
23
Кильян Никьема
3
Мохамед Уэдраго
43′
4
Адамо Нагало
12
Эдмонд Тапсоба
90+4′
22
Артур Загре
26
Арсен Куасси
88′
2
Абубакар Бассинга
8
Лоанн Дусе
23′
70′
24
Сайду Симпоре
20
Густаво Сангаре
46′
14
Рашид Гнану
7
Данго Уаттара
77′
15
Абдул Тапсоба
13
Мохамед Конате
70′
27
Пьерр Ландри Каборе
19
Жоржи Минунгу
46′
11
Уссени Боуда
72′
Статистика
Россия
Буркина-Фасо
Желтые карточки
0
3
Красные карточки
0
1
Голевые моменты
0
2
Удары (всего)
17
9
Удары в створ
6
2
Угловые
5
6
Фолы
14
13
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Ненад Минакович
(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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